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الفورمولا واحد تنشر تقرير الاستدامة وسط السعي نحو انبعاثات صفرية في 2030

قالت الفورمولا واحد أنها خفضت من بصمتها الكربونية بنسبة 13 بالمئة ما بين موسمي 2018 و2022 ضمن سعيها للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2030.

لويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري

ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

 

تسعى حملة الفورمولا واحد للوصول إلى انبعاثات صفرية في 2030 وذلك عبر خفض 50 بالمئة مقارنة بما كان عليه الوضع في 2018.

 

بالتالي فإن البطولة في سباق مع الزمن للوصول إلى المستوى المطلوب، وقامت بوضع استراتيجية خاصة لتحقيق ذلك.

 

ورغم أن كامل البيانات غير متوافرة بعد، لكن أحدث تقارير الاستدامة للبطولة تشير إلى انخفاض بمقدار 13 بالمئة ما بين 2018 و2022. 

 

في تقرير العام الماضي، الذي لم يتضمن 2022، أكدت الفورمولا واحد انخفاضاً بمقدار 17 بالمئة. بينما تضمن موسم 2022 سباقاً واحداً إضافياً أكثر من 2021.

 

العام الماضي، تألفت الروزنامة من 22 سباقاً، بينما يضم الموسم الحالي 24 سباقاً.

 

في 2022، أوضحت الفورمولا واحد انخفاض البصمة الكربونية لتكاليف السفر والعمليات اللوجستية بمقدار 72 بالمئة، بينما أشارت الآن إلى أن بصمة العمليات اللوجستية للروزنامة من 24 سباقاً انخفضت بمقدار 49 بالمئة.

 

كما أكدت البطولة إجراء سلسلة من المبادرات بهدف التخفيف من تأثير توسّع الروزنامة عبر طائرات نقل أكثر كفاءة وشاحنات مزودة بوقود حيوي لخفض الانبعاثات.

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الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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