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الفورمولا واحد تنتظر "التفاصيل" بعد تأكيد إجراءات العزل الصحي للقادمين إلى بريطانيا

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الفورمولا واحد تنتظر "التفاصيل" بعد تأكيد إجراءات العزل الصحي للقادمين إلى بريطانيا
10-05-2020

كشفت بطولة العالم للفورمولا واحد أنّها بصدد خوض محادثات مع الحكومة البريطانيّة حول التعقيدات المحتملة التي قد تفرضها إجراءت الحجر الصحيّ على الوافدين إلى البلاد من دولٍ أخرى، والتي من المنتظر أن تدخل حيّز التطبيق في الأسابيع المقبلة.

على عكس عددٍ من الدول الأخرى، لم تفرض المملكة المتّحدة أيّة قيود سفرٍ منذ بدء أزمة كورونا. لكن طفت على السطح بعض المعلومات في الأسبوع الماضي أفادت باعتماد فترة حجرٍ صحي تمتدّ لـ 14 يومًا، وتشمل كذلك العزل الذاتي في عنوانٍ مُعيّن يتمّ تحديده فور الوصول إلى البلاد وإمكانيّة تطبيق ذلك في نهاية مايو أو بداية يونيو.

وضمن خطابه مساء اليوم الأحد، أكّد بوريس جونسون رئيس الوزراء أنّ حجرًا صحيا سيُفرض قريبًا، بالرغم من عدم تقديمه لأيّة تفاصيل.

وفي حال استمرّت تلك الإجراءات حتّى يوليو المقبل، فقد يُؤثّر ذلك نظريًا على خطط الفورمولا واحد لإطلاق موسم 2020.

وكان القائمون على البطولة ينوون إقامة سباقَين متتالين في النمسا في 5 و12 يوليو، على أن يليهما – في حال تمّ تأكيد الاتّفاق مع الحلبة – سباقان على حلبة سيلفرستون.

وسيتعيّن على كامل قافلة الفورمولا واحد دخول البلاد بين أحداث النمسا وبريطانيا، إلى جانب أولئك المشاركين في الفورمولا 2، والفورمولا 3 وكأس بورشه المدرجين جميعًا في خطط استئناف التسابق.

وقال متحدّثٌ باسم الفورمولا واحد لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "سننتظر لرؤية التفاصيل ونحن في محادثات مع الحكومة في ما يتعلّق بخططنا لاستئناف التسابق بأمان".

وتتمحور استراتيجيّة الفورمولا واحد لاستئناف التسابق حول تحاليل "كوفيد-19" صارمة لجميع موظّفيها، ويُعتقد بأنّه يُؤمل بأن يتمّ إعفاؤ أولئك الذين تكون تحاليلهم سلبيّة من الحجر الصحيّة عند دخولهم أو إعادة دخولهم للبلاد.

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