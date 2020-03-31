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الفورمولا واحد تمنع الفرق من تطوير سيارات 2022 هذا العام

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الفورمولا واحد تمنع الفرق من تطوير سيارات 2022 هذا العام
31-03-2020

تم منع فرق الفورمولا واحد من تطوير سيارات 2022 خلال العام الجاري، وذلك بعد قرار المجلس العالمي لرياضة السيارات.

مع تأثر الفورمولا واحد بجائحة فيروس "كورونا"، أصدر المجلس العالمي لرياضة السيارات بياناً اليوم الثلاثاء أكد فيه موافقته على مجموعة من التعديلات على القوانين، وذلك بالتزامن مع الوضع العالمي المتغير فيما يتعلق بالمرض.

بين التغييرات تلك، كان منع العمل على تطوير النواحي الانسيابية لسيارات 2022 خلال عام 2020 الجاري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي خفض النفقات خلال هذا العام للفرق، وذلك بعد أن تمت الموافقة على تأجيل تطبيق قوانين 2021 إلى 2022.

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