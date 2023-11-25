الفورمولا واحد تمنع التجاوزات على مخرج خط الحظائر بعد واقعة فيرستابن في أبوظبي

أثارت حركة فيرستابن بعض التساؤلات في التجارب الحرة الثانية حين شق طريقه متجاوزاً السيارات أمامه ضمن مخرج خط الحظائر الضيق نحو حلبة ياس مارينا.

وبينما لا تُعتبر حركته تلك خرقاً واضحاً للقوانين، لكن اقترابه بشكل كبير من الحائط وحشر سيارته بتلك الطريقة أثارت الكثير من علامات الاستفهام لناحية السلامة.

لذا ومنعاً من تكرار مثل هذه المشكلة طوال جائزة أبوظبي الختامية، أصدر نيلز فيتيك مدير السباق مذكرة تمنع تكرار هذا السلوك.

وكان تجاوز فيرستابن على سيارتي مرسيدس: جورج راسل ولويس هاميلتون، قد أثار بعض الجدل، بسبب اقترابه من الحائط كثيراً، ومن ثم بعد أن تجاوزهما، علق مجدداً خلف سيارة ألبين التي يقودها بيير غاسلي قبل تجاوزه كذلك.

وبعد الواقعة، ألقى الهولندي باللوم على المنافسين الآخرين لتسببهم بهذه الدراما.

فقال: "كان عليهم التحرك. جميعهم يقودون ببطء، أردتُ الخروج لأن الوقت المتبقي كان قليلاً، وكانوا يقودون في منتصف المسار".

وأكمل: "حاولت التجاوز، وحاولوا حشري باتجاه الحائط… نعم.. سلوك سخيف بعض الشيء".