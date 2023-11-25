الفورمولا واحد تمنع التجاوزات على مخرج خط الحظائر بعد واقعة فيرستابن في أبوظبي
تم منع سائقي الفورمولا واحد من التجاوز في مخرج خط الحظائر وذلك عقب الواقعة التي كان نجمها ماكس فيرستابن في تجارب أبوظبي الحرة.
أثارت حركة فيرستابن بعض التساؤلات في التجارب الحرة الثانية حين شق طريقه متجاوزاً السيارات أمامه ضمن مخرج خط الحظائر الضيق نحو حلبة ياس مارينا.
وبينما لا تُعتبر حركته تلك خرقاً واضحاً للقوانين، لكن اقترابه بشكل كبير من الحائط وحشر سيارته بتلك الطريقة أثارت الكثير من علامات الاستفهام لناحية السلامة.
لذا ومنعاً من تكرار مثل هذه المشكلة طوال جائزة أبوظبي الختامية، أصدر نيلز فيتيك مدير السباق مذكرة تمنع تكرار هذا السلوك.
وكان تجاوز فيرستابن على سيارتي مرسيدس: جورج راسل ولويس هاميلتون، قد أثار بعض الجدل، بسبب اقترابه من الحائط كثيراً، ومن ثم بعد أن تجاوزهما، علق مجدداً خلف سيارة ألبين التي يقودها بيير غاسلي قبل تجاوزه كذلك.
وبعد الواقعة، ألقى الهولندي باللوم على المنافسين الآخرين لتسببهم بهذه الدراما.
فقال: "كان عليهم التحرك. جميعهم يقودون ببطء، أردتُ الخروج لأن الوقت المتبقي كان قليلاً، وكانوا يقودون في منتصف المسار".
وأكمل: "حاولت التجاوز، وحاولوا حشري باتجاه الحائط… نعم.. سلوك سخيف بعض الشيء".
أحدث الأخبار
فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول في أبوظبي متقدماً على لوكلير وبياستري
فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول في أبوظبي متقدماً على لوكلير وبياستري فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول في أبوظبي متقدماً على لوكلير وبياستري
راسل يتصدر التجارب الحرة الثالثة في أبوظبي أمام سيارتي مكلارين
راسل يتصدر التجارب الحرة الثالثة في أبوظبي أمام سيارتي مكلارين راسل يتصدر التجارب الحرة الثالثة في أبوظبي أمام سيارتي مكلارين
الفورمولا واحد تمنع التجاوزات على مخرج خط الحظائر بعد واقعة فيرستابن في أبوظبي
الفورمولا واحد تمنع التجاوزات على مخرج خط الحظائر بعد واقعة فيرستابن في أبوظبي الفورمولا واحد تمنع التجاوزات على مخرج خط الحظائر بعد واقعة فيرستابن في أبوظبي
لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية في أبوظبي التي شهدت رفع العلم الأحمر مرتين
لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية في أبوظبي التي شهدت رفع العلم الأحمر مرتين لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية في أبوظبي التي شهدت رفع العلم الأحمر مرتين
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.