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الفورمولا واحد تُمدّد صفقة جائزة الصين الكبرى حتّى 2025

مدّدت بطولة العالم للفورمولا واحد صفقتها لإقامة جائزة الصين الكبرى في شنغهاي حتّى 2025 بالرغم من عدم ظهور السباق في روزنامة العام المقبل.

الفورمولا واحد تُمدّد صفقة جائزة الصين الكبرى حتّى 2025

كانت الصين السباق الأوّل الذي يُلغى من موسم 2020 بسبب جائحة كورونا، كما غاب عن هذا العام كذلك.

وفي ظلّ تواصل القيود الصارمة حول السفر الدولي في ظلّ سعي البلاد للسيطرة على تأثير فيروس كورونا، قرّرت الفورمولا واحد عدم المجازفة بأيّة اضطرابات متأخّرة واستبعاد من الصين من روزنامة 2022.

لكن بالرغم من غيابها المتواصل فإنّ الفورمولا واحد توصّلت معها إلى صفقة جديدة لتمديد العقد بينهما، وذلك بعد تأكيد البطولة التزامها بالتسابق في البلاد منذ وقتٍ طويل.

وقال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة: "هذه أنباء رائعة لكلّ عشاقنا في الصين، ونحن مسرورون بإعلان هذا الاتّفاق الذي سيشهد مواصلتنا التسابق في شنغهاي حتّى 2025".

وأضاف: "شاركتنا مع المروّج جوس سبورتس قويّة جدًا ونتطلّع قدمًا لمواصلتها على المدى البعيد".

وأردف: "في حين أنّنا محبطون لعدم تضمين الصين في روزنامة 2022 بسبب الظروف الوبائيّة المتواصلة، فإنّ الصين ستعود إلى الروزنامة حالما تسمح الظروف بذلك ونتطلّع قدمًا للعودة مع الجماهير في أقرب وقتٍ ممكن".

وكانت الصين قد استضافت أوّل سباق فورمولا واحد في 2004 عندما ونمت شعبيّة البطولة بشكلٍ لافت منذ ذلك الحين.

وفي حين أنّ الفورمولا واحد ركّزت على زيادة حضورها في الولايات المتّحدة الكبرى، فإنّها تعي كذلك أهميّة السوق الآسيويّة للفرق والرعاة.

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