الفورمولا واحد تمدد السماح بارتداء الحُليّ حتى نهاية يونيو

تحت إدارة مدير السباقات الجديد نيلز ويتيش، تم تعديل بعض القوانين الرياضية نحو مزيد من الصرامة في موسم 2022، بما في ذلك فقرات تتعلق بارتداء الحُليّ ضمن السيارات.

وبعد أول تذكير في أستراليا حيال المسألة، تمّ إصدارة تذكير آخر في ميامي مع التأكيد على تضمين ذلك ضمن الكشوف الروتينية قبل السباق.

وكان لويس هاميلتون سائق مرسيدس قد وصف ذلك القانون "بغير الضروري" وبأنه "خطوة إلى الخلف" مؤكداً عدم وجود أية لديه بالتخلص من الحُليّ في جسمه.

خاصة تلك في أنفه والتي تعتبر صعبة الانتزاع، ما أدى لمنحه فترة سماح لسباقين. هذه الفترة تنتهي بحلول جولة موناكو هذا الأسبوع، لكن تم تمديدها حتى نهاية يونيو.

لتغطي ثلاثة سباقات: موناكو، أذربيجان وكندا.

وتهدف هذه الخطوة لإفساح المجال لمواصلة الحوار حول المسألة بين السائقين والطاقم الطبي لدى "فيا"، بهدف إيجاد طريقة تضمن رضا الطرفين.