الفورمولا واحد تكشف في البرازيل عن شعار جديد للطاقة الهجينة

بدأت حقبة المحركات الهجينة في الفورمولا واحد منذ 2014، حيث لعبت دوراً محورياً في تقديم أسرع سيارات في تاريخ البطولة.

لكن فكرة الطاقة الهجينة تلقت الكثير من الانتقادات منذ تبنيها، نظراً لانخفاض صوت السيارات مع ضعف التركيز على أهميتها البيئية والمستوى التقني المرتفع الذي تتمتع به.

وكجزء من سعي البطولة لإظهار أهميتها، سيتم تقديم شعار جديد لها بدءاً من جولة البرازيل.

وسيظهر خلال الجولة عبر البثّ التلفزيوني، وفي البادوك، الوحدات الطبية وخط الحظائر ليظهر بوضوح التزام البطولة بالطاقة الهجينة.

ويضم الشعار خلفية خضراء مع عبارة "يعمل بالطاقة الهجينة منذ 2014" قرب شعار الفورمولا واحد.

شعار الطاقة الهجينة تصوير: ليبرتي ميديا

وتعتبر محركات الفورمولا واحد الأكثر كفاءة في العالم، بنسبة كفاءة حرارية تصل إلى 52 بالمئة، حيث تواصل دفع الحدود التقنية نحو مزيد من الاستدامة.

وبدءاً من 2022، ستستعمل البطولة وقود "إي10" المستدام، مع خطط لوحدات الطاقة المستقبلية في 2025 بوقود مستدام مئة بالمئة.

وكشف الاستبيان العالمي لمتابعي الفورمولا واحد الذي أجرته شبكة موتورسبورت بالتعاون مع البطولة وشركة نيلسون سبورتس للإحصائيات، أن المتابعين مهتمون بنواحي الاستدامة، خاصة لمسألة الوقود الجديد.

وبحلول 2030، تخطط البطولة لتحقيق مستويات انبعاث كربوني معدومة (صفرية)، حيث ترغب أن تصبح جميع سباقاتها الكبرى مستدامة بحلول 2025.

يشار إلى أن بعض الفرق بدأت بالفعل السير في هذا الاتجاه، حيث أكدت ويليامز التزامها ببرامج صديقة للبيئة بحلول 2030، حيث تعتبر فرق مثل مرسيدس، ويليامز وفيراري الأعلى تقييماً من الناحية البيئية، ضمن كامل الفرق التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".