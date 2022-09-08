الفورمولا واحد تكشف عن وجود مصنّعين آخرين مهتمين في حال تراجعت بورشه

كان من المنتظر أن تتحالف بورشه مع ريد بُل بدءًا من موسم 2026 عند دخول قوانين المحرّكات الجديدة قيد التطبيق.

وكانت الخطّة الأصليّة تقضي باستحواذ بورشه على 50 بالمئة من الحظيرة النمساويّة ومساعدتها على تطوير محرّكٍ جديدٍ بالكامل تعمل عليه ريد بُل بالفعل في قسم محرّكاتها الجديد.

لكن اتّضح منذ ذلك الحين، في ظلّ تطرّق ريد بُل وبورشه إلى المزيد من التفاصيل، وجود بعض العراقيل على صعيد ما يرغب كلٌ من الطرفين بالقبول به.

إذ شكّكت ريد بُل من جانبها في رغبتها في التضحية باستقلاليّتها وسرعة استجابتها اللتين كانتا من السمات الأساسيّة لنجاحاتها في الفورمولا واحد.

وأوضحت ريد بُل منذ ذلك الحين أنّه في حال مضت خطط بورشه قدمًا فيجب أن تكون وفق شروطها، وهو ما يجعل خطّة استحواذ بورشه على نسبة في الفريق أمرًا مستبعدًا الآن على ما يبدو.

ويبقى الخيار الوحيد انضمام بورشه إلى قسم وحدات طاقة ريد بُل، بالرغم من أنّ الصانع الألماني استبعد منذ البداية رغبته في الاقتصار على دور مزوّد محرّكات فقط.

ونتيجة لهذه الضبابيّة بالنسبة لخطط بورشه فإنّ آمال الفورمولا واحد باستقطاب مصنّعين بارزين لموسم 2026 – مع تأكيد آودي لخططها بالفعل – تبدو عالقة الآن.

لكنّ دومينيكالي كشف عن وجود مصنّعي سيارات آخرين ينتظرون الفرصة المناسبة ولم يلفتوا الكثير من الأضواء بشأن ذلك.

وبحديثه عن وضع صفقة بورشه قبيل جائزة إيطاليا الكبرى، قال دومينيكالي: "لا يُمكنني إلّا أن أقول أنذ بورشه جزء أساسي من المجموعة التي تباحثت وتُواصل النقاش حول القوانين المتعلّقة بوحدات الطاقة الجديدة لموسم 2026".

وأكمل: "قرأنا جميعًا التعليقات من بورشه وريد بُل، وسيُقرّرون ما يفعلونه".

وأردف: "لكنّني أعتقد بأنّنا كفورمولا واحد منصّة شاملة للغاية. هناك كذلك مصنّعون آخرون يجلسون على طاولة المهندسين ويُحبّذون عدم الظهور في العلن".

ويعتقد دومينيكالي أنّ قوانين 2026 كانت جذّابة للغاية للمصنّعين وأنّ الرياضة قويّة بما فيه الكفاية لضمان نجاتها من انضمام ومغادرة بعض المصنّعين.

وقال: "لسنا خائفين من جانبنا. طلبنا إشعارًا قبل عامٍ واحد من الفرق أو المصنّعين الراغبين بالمغادرة ضمن اتّفاقيّة الكونكورد الأخيرة، كانت القوانين أكثر صرامة في السابق".

وأردف: "جاء هذا التغيير لأنّنا نشعر أنّنا أقوياء بما فيه الكفاية للتقدّم على الأمام في جميع الأحوال، وهناك خطط دعم جيّدةٌ جدًا".

وأكمل: "لدينا مزيج فرق ومصنّعين ومزوّدي محرّكات عند أعلى المستويات بالمقارنة مع أيّ مرحلة سابقة من البطولة. نعلم ما علينا فعله في حال تغيّر أمرٌ ما".