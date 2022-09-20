الفورمولا واحد تكشف عن روزنامة برقم قياسي من 24 سباقًا لموسم 2023

تتضمن الروزنامة - وهي الأكبر في تاريخ الفورمولا واحد - جائزة موناكو الكبرى التي أحاط الغموض بمستقبلها في البطولة، إلى جانب جائزتي لاس فيغاس والصين.

وبعد أن عملت ليبرتي ميديا المالكة للفورمولا واحد على تلك الروزنامة خلال الأسابيع الأخيرة، فقد تمّت الآن الموافقة على الروزنامة عبر تصويت إلكتروني من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات.

ومن بين الأمور التي تم أخذها في الاعتبار هو أن تتفادى روزنامة الفورمولا واحد تضاربًا مباشرًا مع سباق لومان 24 ساعة.

ومن المقرر أن يقام سباق التحمل الأشهر في 10/11 يونيو/حزيران وذلك في الأسبوع بين جائزتي إسبانيا وكندا.

وتعقيبًا على الروزنامة الجديدة قال محمد بن سليم رئيس فيا: "وجود 24 سباقًا على روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2023 هو دليل آخر على النمو والشعبية التي تحظى بها الرياضة على نطاق عالمي".

وأضاف: "إضافة حلبات جديدة والإبقاء على الأحداث التاريخية يؤكد على إشراف فيا السليم على الرياضة. أنا سعيد بأننا سنضع الحقبة الجديدة والمثيرة للفورمولا واحد أمام قاعدة أوسع من المتابعين في 2023".

هذا وتشهد الروزنامة بعض التغييرات المثيرة للاهتمام على المواعيد المعتادة لبعض الجولات، حيث انتقل سباق أذربيجان من شهر يونيو إلى 30 أبريل/نيسان، قبل أسبوع من جائزة ميامي الكبرى.

فيما سيكون من المرجّح أن يكون موعد جائزة الصين الكبرى الحالي، 16 أبريل/نيسان، عرضة للتغيير وفقًا للموعد الذي سيتم فيه رفع قيود جائحة كورونا.

روزنامة موسم 2023:

جائزة البحرين الكبرى 5 مارس جائزة السعودية الكبرى 19 مارس جائزة أستراليا الكبرى 2 أبريل جائزة الصين الكبرى 16 أبريل جائزة أذربيجان الكبرى 30 أبريل جائزة ميامي الكبرى 7 مايو جائزة إيميليا رومانيا الكبرى 21 مايو جائزة موناكو الكبرى 28 مايو جائزة إسبانيا الكبرى 4 يونيو جائزة كندا الكبرى 18 يونيو جائزة النمسا الكبرى 2 يوليو جائزة بريطانيا الكبرى 9 يوليو جائزة المجر الكبرى 23 يوليو جائزة بلجيكا الكبرى 30 يوليو جائزة هولندا الكبرى 27 أغسطس جائزة إيطاليا الكبرى 3 سبمتبمر جائزة سنغافورة الكبرى 17 سبتمبر جائزة اليابان الكبرى 24 سبتمبر جائزة قطر الكبرى 8 أكتوبر جائزة الولايات المتحدة الكبرى 22 أكتوبر جائزة المكسيك الكبرى 29 أكتوبر جائزة البرازيل الكبرى 5 نوفمبر جائزة لاس فيغاس الكبرى 18 نوفمبر جائزة أبوظبي الكبرى 26 نوفمبر