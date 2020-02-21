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الفورمولا واحد تكشف عن رؤيتها لمستقبل المحرّكات وسط مساعي حظر الأنظمة الهجينة

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الفورمولا واحد تكشف عن رؤيتها لمستقبل المحرّكات وسط مساعي حظر الأنظمة الهجينة
21-02-2020

قال رؤساء الفورمولا واحد أنّ خطط الحكومات لحظر بيع السيارات الهجينة الجديدة في غضون الـ 15 عامًا المُقبلة تُعدّ "خطوة غير محسوبة"، حيث أصرّوا على أنّ الرياضة بوسعها أن تكون مُحفّزًا لثورة في عالم تقنيات المحرّك الصديقة للبيئة.

ضمن مساعي الحكومات لخفض انبعاثات الكربون، عمدت بعض الدول لإصدار قوانين تحظر بيع محرّكات البنزين، الديزل والهجينة الجديدة في غضون الأعوام القليلة المُقبلة، حيث أعلنت بريطانيا مؤخّرًا سعيها لتطبيق ذلك الحظر بحلول 2035.

وقد أثارت تلك الخطوة تساؤلات حول الوجهة التي سيتعيّن على الفورمولا واحد اتّباعها في المستقبل. حيث ارتبطت البطولة بشكل كبير مع المحرّكات الهجينة منذ 2014، حيث ستكون بحاجة إلى اتّخاذ قرار خلال الأعوام القليلة المُقبلة حول السبيل الذي ستسلكه قوانين المحرّك لما بعد 2025.

لكن وبينما قد يُثير حظر الأنظمة الهجينة على الطرقات تساؤلات لدى المصنّعين حيال جدوى الاستثمار في هذه التقنيات من أجل التسابق في عالم الجائزة الكبرى، لكنّ رؤساء الفئة الملكة يعتقدون بأنّ الحلول الهجينة لديها الكثير لتوفّره من أجل بلوغ حلول أفضل للعالم على نطاق أوسع.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تأثير حظر الأنظمة الهجينة، قال روس برون المدير الرياضي للفورمولا واحد: "لا أعتقد أنّنا نعلم بالضرورة الوجهة التي سنصل إليها لأكون صريحًا. إذ أرى بأنّ الحكومات بحاجة للنظر إلى الصورة بأكملها، ونحن كذلك نحتاج للنظر إلى تأثير انبعاثات الكربون الناتجة من وسائل النقل الشخصية".

وأضاف: "أظن بأنّ التركيز على تقنية محددة يُعد أمرًا خاطئًا وغير ناضج. بالنسبة لي كمهندس لا يبدو ذلك منطقيًا. (يجب أن يكون الوضع) هذا ما وصلنا له الآن، وذاك ما نريد بلوغه، ونبحث عن أفضل حلّ لتحقيق ذلك".

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ومع تقدّم الفورمولا واحد نحو استخدام أكبر للوقود الحيوي، يشعر برون بوجود فرصة للرياضة كي تقود المسيرة في الدفع نحو تطوير وقود مستدام، مثل الذي يُنتج عبر احتجاز الكربون.

"على الحكومات أن تكون حازمة، عليهم إلزام الناس بالقيام بأمورٍ وكذلك تمويل طريقة القيام بها. لكن وإذا ما وجدنا حلولًا مع الوقود الاصطناعي، على سبيل المثال، حيث يُمكننا احتجاز الكربون خارج الغلاف الجوي، وتحويله إلى وقود، والاستعانة بالكهرباء المتجددة، سيكون لدينا حينها حل تكون من خلاله البنية التحتية حاضرة من أجل وسائل النقل" قال برون.

وتابع: "جميع شركات البترول ستشارك في ذلك كونها تعلم أنّه يتعيّن عليها البحث سُبل بديلة في المستقبل. لذلك بوسعنا أن نكون المُحفّز وراء تغيير هذه الأمور".

من جانبه، قال تشايس كاري المدير التنفيذي للفورمولا واحد أنّ فكرة الالتزام بالسيارات الكهربائية وحدها للمستقبل ليست صحيحة، حيث دعم براون في الإشارة إلى أنّ التقنيات الهجينة بوسعها تقديم الإجابات المطلوبة.

فقال: "لقد قرأت للعديد من الخبراء في مجال مشاكل البيئة، إذ أعتقد بأنّ الأغلبية الواسعة تُدرك بأنّه ستكون هنالك العديد من الحلول المختلفة، وليست حلًا واحدًا".

وأردف: "بات التقنيات الكهربائية حلًا واضحًا ومباشرًا بعض الشيء، لكن هنالك كذلك مشاكل بيئية حولها، وكذلك في البنية التحتية لهذه التقنية، إلى جانب مشاكل التكلفة. أعتقد بأنّ هذه التقنيات ستكون جزءًا من الحل، لكنّ الإجابة الكاملة لهذه المعضلة ستتألف من عدّة أمور مجتمعة. أرى بأنّ محرّك الاحتراق مع وقود اصطناعي وأنواع أخرى من التقنيات واستعادة الطاقة سيُمثّل العامل الأهم في الحل النهائي".

واختتم: "أعتقد بأنّه في مرحلة ما ستصبح التقنيات الكهربائية لن تصبح حلمًا سياسيًا وستتحول إلى واقع سوقي. كما أرى بأنّ الحلول الأخرى كذلك ستتقدّم إلى صدارة المشهد ويتمّ الاعتراف بها كجزء مهم للغاية، إن لم يكن مركزي، في الوصول إلى الأهداف التي يسعى لها الجميع من أجل البيئة".

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