الفورمولا واحد تكشف عن خمسة فرق ستشارك في سلسلة الأكاديمية النسائية
كشفت الفورمولا واحد عن خمسة فرق وقّعت للمشاركة بسياراتٍ في سلسلة الأكاديمية النسائية الجديدة للفورمولا واحد، والتي ستنطلق في 2023.
تهدف الفئة الجديدة لكي تكون حجر الأساس نحو رعاية سائقات يافعات بعد الكارتينغ، مع السعي لتقديم الدعم لهنّ لتسلقّ سلّم فئات الناشئين ضمن سباقات المقعد الأحادي.
وستكون بمستوى الفورمولا 4 مع سبع جولات كل منها تتألف من ثلاثة سباقات. إضافة إلى 15 يوماً من الاختبارات الرسمية لمساعدة السائقات على اكتساب الخبرة المطلوبة.
وستقام أغلب الجولات خارج أسابيع الفورمولا واحد، لكن تشير التوقعات إلى أن جولة منها ستكون من بين السباقات الداعمة للفئة الأولى.
والفرق التي ستقدم السيارات هي "آرت غراند بري"، "كامبوس ريسينغ"، "كارلين"، "أم.بي موتورسبورت" و"بريما"، وجميع هذه الفرق تمتلك تشكيلات قوية ضمن فئات الناشئين.
حيث قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد: "من المثير للغاية الإعلان عن خمسة فرق ستشارك في أكاديمية الفورمولا واحد العام المقبل والتي ستوفر فرصاً مذهلة للمواهب اليافعة من النساء لشق طريقهن في عالم السباقات".
بيتسكي فيسر
تصوير: صور موتورسبورت
أما برونو ميشيل، الذي سيعمل كمدير عام لأكاديمية الفورمولا واحد، فقال: "أنا مسرور جداً للكشف عن دخول خمسة فرق في أكاديمية الفورمولا واحد للسنوات الثلاث المقبلة، بدءاً من 2023".
وأردف: "نحن نعرفهم جميعاً بشكل جيد جداً وقد جمعتنا علاقات تعاون معهم للعديد من السنوات".
من جهته، قال رينيه روزين مدير فريق بريما: "يملؤنا الفخر للمشاركة في هذا المشروع الجديد".
وأكمل: "عملية تطوير السائقين لطالما كانت جزءاً هاماً للغاية من عملنا، ولا نكاد نطيق صبراً للعمل مع السائقات الموهوبات".
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