الفورمولا واحد تكشف عن خفض رسوم مشاركة الفرق في البطولة

اضطرّت الفورمولا واحد للتخلّي عن خطّتها الأصليّة لروزنامة موسم 2020 المتكوّنة من 20 سباقًا بسبب فيروس كورونا، وتبنّت في النهاية روزنامة من 17 سباقًا.

ونتيجة تقلّص فرص تسجيل النقاط، بالنظر إلى أنّ رسوم المشاركة مبنيّة على الترتيب النهائيّ للبطولة، فإنّ المبالغ التي ستدفعها الفرق قد شهدت تراجعًا ملحوظًا.

وكجزء من إعادة هيكلة الجوانب الماليّة للفورمولا واحد في 2013 لمساعدة "فيا" على الحصول على جزء من مداخيل الرياضة، تمّ الاتّفاق على أن تدفع الفرق الرسوم بناءً على عدد النقاط التي سجّلتها في الموسم الأسبق.

وكانت الرسوم عالية جدًا في بعض المناسبات، إذ دفعت مرسيدس المبلغ الأعلى على الإطلاق العام الماضي من أجل التسابق في 2020 من خلال مبلغ ضخمٍ بلغ 5.490.812 دولار.

وبالنظر إلى أنّ القوانين الرياضيّة للبطولة لم تتغيّر، فإنّ النسخة الحاليّة من القوانين تنصّ على أنّه على كلّ فريق دفع 556.509 دولار كمبلغ أساسيّ يجب دفعه عند التقدّم بطلب المشاركة.

فضلًا عن ذلك فإنّ الفريق الفائز بالبطولة يجب أن يدفع 6.677 دولار عن كلّ نقطة سجّلها خلال الموسم.

أمّا بالنسبة لبقيّة المتنافسين فإنّ كلّ فريق يدفع 5.563 دولار لقاء كلّ نقطة، ويجب دفع ذلك المبلغ هذا الشهر حال اعتماد الترتيب النهائيّ.

وفي حين أنّ مرسيدس ستدفع المبلغ الأعلى بين الفرق مجدّدًا بعد تحقيقها للقبها السابع المزدوج، فإنّ عدد نقاطها الأقلّ سيعني دفعها لرسومٍ أقلّ.

وتمكّنت مرسيدس من حصد 573 نقطة هذا العام بالمقارنة مع 739 العام الماضي.

ذلك يعني تراجع الرسوم التي ستدفعها من 5.490.812 إلى 4.382.430 دولار.

لكنّ ذلك لا يعني أنّ رسوم مرسيدس هي الأكثر تراجعًا هذا العام، كون فيراري ستكسب الكثير بالنظر إلى موسمها المخيّب هذا العام.

إذ حلّت فيراري وصيفة لمرسيدس العام الماضي برصيد 504 نقاط، ودفعت 3.360.261 دولار، لكنّها اقتصرت على 131 نقطة هذا العام وستدفع 1.285.262 مليون دولار فقط.

رسوم المشاركة في موسم 2021:

الفريق النقاط الرسوم المبنيّة على النقاط إجمالي الرسوم مرسيدس 573 $3,825,921 $4,382,430 ريد بُل 319 $1,774,597 $2,331,106 مكلارين 202 $1,123,726 $1,680,235 ريسينغ بوينت 195 $1,084,785 $1,641,294 رينو 181 $1,006,903 $1,563,412 فيراري 131 $728,753 $1,285,262 ألفا تاوري 107 $595,241 $1,151,750 ألفا روميو 8 $44,504 $601,013 هاس 3 $16,689 $573,198 ويليامز 0 $0 $556,509

رسوم المشاركة في موسم 2020: