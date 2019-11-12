الفورمولا واحد تكشف عن خطة من مرحلتين لخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر

تمّ وضع خطة الاستدامة - التي عرضت على مدراء الفرق على هامش جائزة المكسيك الكبرى - لضمان ريادة الفورمولا واحد في مسألة خفض الانبعاثات الكربونية، مع التشديد على أهمية وكفاءة التقنيات الهجينة الحالية التي تساهم في ذلك.

كما تمّ كذلك الكشف عن خطة للانتقال إلى الوقود الصناعي بنسبة 20 بالمئة في 2021 تزداد خلال المواسم التالية.

وجاء في بيان أصدرته البطولة: "تأتي الخطة بعد 12 شهراً من العمل المكثف بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات ’فيا’، خبراء الاستدامة البيئية، فرق الفورمولا واحد، المروجون والشركاء. مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية ستنطلق مباشرة لتعلن بداية الرحلة للرياضة الأكثر استدامة".

وأكمل البيان: "إضافة إلى خطط خفض انبعاثات الكربون من سيارات الفورمولا واحد والفعاليات على المسار، فإن مبادرتنا ستتضمن كذلك إجراءات تضمن الانتقال إلى عمليات لوجستية ذات كفاءة عالية جداً، إضافة إلى تزويد جميع المكاتب، المنشآت والمصانع بطاقة متجددة 100 بالمئة".

وتابع: "بحلول عام 2025، سنضمن أن تكون جميع فعالياتنا مستدامة. وذلك سيعني استعمال موادّ قابلة لإعادة التصنيع ضمن جميع الفعاليات، حيث سيتمّ إلغاء استعمال أية منتجات بلاستيكية ذات استعمال وحيد، بحيث تكون جميع المخلّفات قابلة لإعادة التصنيع أو التدوير".

وأضاف: "تنفيذ الخطة سيعني الانخراط في العمل مع ’فيا’ وجميع الشركاء، المروجين، الرعاة والفرق والبناء على العمل الذي بدأ الكثيرون منهم به بالفعل".

وقامت الفورمولا واحد بحساب الانبعاثات الكربونية من البطولة في 2019، حيث قدرتها بـ 256.551 طناً من غاز الكربون، مقسمة على النحو التالي:

العمليات اللوجستية: 45.0 بالمئة.

جميع عمليات نقل معدات الفرق كاملة عبر طرقات النقل البريّ، البحري والجوي.

رحلات السفر: 27.7 بالمئة.

جميع تنقلات الأفراد وسفرهم وإقاماتهم في الفنادق.

المنشآت والمصانع: 19.3 بالمئة.

جميع المنشآت والمصانع المتعلقة بالفورمولا واحد، وكذلك جميع المكاتب التي تمتلكها الفرق.

الأحداث المتعلقة بالبطولة: 7.3 بالمئة.

جميع الأحداث المتعلقة بالبطولة، سواء نقل السباقات أو السباقات المساندة، أو فعاليات نادي البادوك وغيرها.

الانبعاثات من محركات السيارات: 0.7 بالمئة.

كما تم شرح خطة الفورمولا واحد من مرحلتين للتخلص من انبعاثات غاز الكربون.

بحلول عام 2025:

استعمال مواد قابلة لإعادة الاستعمال والتصنيع، إضافة إلى إعادة تصنيع كافة المخلفات.

استعمال أدوات صديقة للبيئة تساهم بإيصال جميع المتفرجين إلى السباق بطريقة صديقة للبيئة.

اهتمام المنشآت والحلبات بصحة الجمهور وسلامة البيئة بشكل أكبر.

إتاحة الفرص أمام السكان المحليين ومناصري قضية البيئة للمشاركة بشكل أكبر في هذا المسعى.

بحلول عام 2030: