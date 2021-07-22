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الفورمولا واحد تكشف عن تفاصيل جدول السباق القصير في مونزا

أكّدت بطولة العالم للفورمولا واحد رسميًا أنّ مونزا ستشهد إقامة النسخة الثانية من سباق التصفيات القصير في موسم 2021 بعد الكشف عن مواعيد حصص جائزة إيطاليا الكبرى.

الفورمولا واحد تكشف عن تفاصيل جدول السباق القصير في مونزا

أقامت الفورمولا واحد سباقها القصير الأوّل بمسافة 100 كلم السبت الماضي ضمن جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون كجزء من صيغة عطلة نهاية أسبوع معدّلة.

وفي حين أنّ الجميع كان يعلم أنّ مونزا ستستضيف السباق القصير الثاني، فإنّ الفورمولا واحد لم تُؤكّد ذلك رسميًا سوى بعد ظهر اليوم الخميس، كما كشفت عن الجدول الزمني للحصص.

إذ ستُقام التجارب الحرّة الأولى على الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، قبل أن تليها التجارب التأهيليّة الاعتياديّة عند الساعة الـ 16 بتوقيت غرينتش من يوم الجمعة.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري

تصوير: صور موتورسبورت

وبالرغم من انتقاد بعض المشجّعين لقرار إقامة حصّة تجارب حرّة ثانية صباح السبت كونها عديمة الجدوى بالنظر إلى تطبيق قوانين خطّ الحظائر المغلق منذ يوم الجمعة، فإنّ التجارب الحرّة الثانية ستُقام عند الساعة الـ 10 صباحًا بتوقيت غرينتش.

أمّا السباق القصير الذي سيمتدّ لـ 18 لفّة، فسينطلق على الساعة 14:30 ومن المتوقّع أن يمتدّ لنصف ساعة.

وبالنسبة للسباق الرئيسي يوم الأحد فسينطلق على الساعة الـ 13 بتوقيت غرينتش.

وفي ما يتعلّق بالجولة الثالثة التي ستستضيف سباقًا فصيرًا هذا العام، فبالرغم من أنّ البرازيل هي الخيار المرجّح، إلّا أنذ الفورمولا واحد تركت الباب مفتوحًا، على أن يتمّ الإعلان عن ذلك لاحقًا.

وكان قرار منح لقب قطب الانطلاق الأوّل للفائز بالسباق القصير عوضًا عن السائق الأسرع في تصفيات الجمعة قد أثار ردود فعل متباينة.

وكان لويس هاميلتون قد تصدّر تصفيات الجمعة في سيلفرستون، لكنّ ماكس فيرشتابن فاز بالسباق القصير لصالح ريد بُل بعد تقدّمه على غريمه عند الانطلاقة.

واعترف فيرشتابن أنّه بدا من الغريب الحصول على لقب قطب الانطلاق الأوّل من السباق القصير، حيث قال: "أعتقد بأنّ قطب الانطلاق الأوّل يجب أن يكون من نصيب صاحب أسرع لفّة".

وكان روس برون المدير الإداري لقسم رياضة المحرّكات في الفورمولا واحد قد قبل بإمكانيّة مراجعة ذلك في المستقبل.

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فرق الفورمولا واحد تتلقّى تحذيرًا بعدم الضغط على المراقبين بعد جدل جائزة بريطانيا

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