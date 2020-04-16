الفورمولا واحد تكشف عن تشكيلة سائقي جائزة الصين الافتراضيّة

على إثر تأخير انطلاقة الموسم بسبب أزمة "كوفيد-19"، اعتمدت الفورمولا واحد سلسلة سباقات إلكترونيّة شهدت إقامة أحداث سباقات محاكاة ضمن ذات عطل نهاية الأسابيع التي كان من المفترض أن تُقام فيها السباقات الفعليّة.

وستكون جائزة الصين الكبرى الافتراضيّة السباق الثالث في السلسلة، حيث ستشهد مجدّدًا مشاركة ستّة سائقين فعليين.

ويعود لوكلير على إثر فوزه في سباقه الأوّل في الجولة الماضية التي أُقيمت على حلبة ألبرت بارك ضمن لعبة الفورمولا واحد 2019.

وسينضمّ إليه كلٌ من لاندو نوريس سائق مكلارين، وأنطونيو جيوفينازي سائق ألفا روميو، واليكسندر ألبون سائق ريد بُل، وسائقا ويليامز جورج راسل ونيكولاس لاتيفين.

وقال جوليان تان رئيس الرياضات الإلكترونيّة في الفورمولا واحد: "كانت الجائزة الكبرى الافتراضيّة الماضية أحد أكثر الأحداث نجاحًا من بين تلك التي نظّمناها، لذا من الرائع العودة ومواصلة بناء سلسلة أثبتت شعبيّتها".

كما ستكون ثلّة من الأسماء البارزة داخل وخارج عالم السباقات من بين المشاركين، وعلى رأسهم تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الذي سيُجاور ألبون بألوان ريد بُل.

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