الفورمولا واحد تكشف عن السباقات الستّة القصيرة لموسم 2023 بما فيها جولة قطر
أعلنت الفورمولا واحد عن مواقع السباقات الستّة القصيرة لموسم 2023 والتي من بينها سباقات قطر، وباكو وسبا.
كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" خلال عطلة نهاية أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختاميّة عن القائمة المنتظرة للجولات التي ستُقام وفق صيغة السباقات القصيرة في العام المقبل.
وأكّدت الفورمولا واحد رسميًا اليوم الأربعاء أنّ تلك الجولات ستكون كالتالي:
- أذربيجان – حلبة شوارع باكو (30 أبريل)
- النمسا – ريد بُل رينغ (2 يوليو)
- بلجيكا – سبا-فرانكورشان (30 يوليو)
- قطر – حلبة لوسيل (8 أكتوبر)
- الولايات المتّحدة الأمريكيّة – حلبة الأمريكيّتين (22 أكتوبر)
- البرازيل – إنترلاغوس (5 نوفمبر)
وستستضيف كلٌ من باكو، وسبا، ولوسيل وأوستن سباقات قصيرة للمرّة الأولى منذ اعتماد تلك الصيغة في 2021.
وسبق لحلبة ريد بُل رينغ استضافة سباقها القصير الأوّل هذا العام، بينما كانت إنترلاغوس أرض السباقات القصيرة الأكثر نجاحًا في نسختي 2021 و2022.
أمّا إيمولا فقد تمّ التخلي عن استضافتها لسباقٍ قصير بعد تجربة واحدة هذا العام. أمّا قطر فقد غابت هذا العام للتركيز على استضافتها لكأس العالم لكرة القدم، لكنّها ستعود بدءًا من 2023 ضمن صفقة بـ 10 أعوام.
ولا يخفى على أحدٍ أنّ الفورمولا واحد تنظر في طرقٍ لتعديل صيغة السباقات القصيرة في المستقبل، بما في ذلك إمكانيّة اعتمادها كسباقات مستقلّة لا تُؤثّر على شبكة انطلاق سباق الأحد.
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