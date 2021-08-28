الفورمولا واحد تكشف عن الروزنامة المعدلة لموسم 2022 مع خفض السباقات إلى 22

بدأت البطولة هذا الموسم مع روزنامة من 23 سباقاً، لكن عواقب جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي، أثّرت بشكل كبير على الجولات المقررة.

حيث تم إلغاء جولات كندا، سنغافورة، أستراليا واليابان رسمياً، وما زالت علامات الاستفهام تحيط بعدد من الجولات الأخرى المتبقية لهذا الموسم.

وبعد اجتماع مع مدراء الفرق صباح اليوم السبت في سبا، أطلقت البطولة روزنامتها المعدلة التي خفضت عدد السباقات إلى 22.

وما زال هناك موقع شاغر لم يُكشف عنه بعد، حيث يبدو أنه سيكون موقع جولة في الشرق الأوسط، وغالباً ما ستكون على أرض حلبة لوسيل القطرية.

وفي حال لم يتم تأكيد ذلك، فإن هناك احتمالاً لإقامة سباق ثانٍ على المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية، لإكمال سلسلة الجولات الثلاث المتتالية مع المكسيك والبرازيل.

وما زالت جائزة تركيا الكبرى ضمن الروزنامة بالرغم من أن البلاد تصنف ضمن "القائمة الحمراء" بالنسبة للمملكة المتحدة، وبالتالي فإن على جميع الفرق والأطقم التي تعيش في بريطانيا، الخضوع إلى حجر لمدة عشرة أيام عند العودة من تركيا.

وفي حال تم إلغاء جولة تركيا، فإن موجيللو ستستضيف السباق بدلاً عنها كما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً.

وكانت الفورمولا واحد تخوض محادثات لاستضافة سباقين متتاليين على حلبة الأمريكيتين في أوستن، لكن الحدث ما زال سباقاً واحداً حتى الآن.

وتم تعديل موعدي جائزتي المكسيك وساوباولو، لتصبحا أول جولتين من الجولات الثلاث المتتالية بالإضافة إلى الجولة التي لم تُعلن بعد.

لكن المكسيك والبرازيل ما زالا ضمن القائمة الحمراء بالنسبة لبريطانيا، كما أن أوستن تتوقع تصاعداً في إصابات كورونا كذلك.

روزنامة 2021 المعدلة للنصف الثاني من الموسم:

التاريخ الجولة أغسطس 29 بلجيكا سبتمبر 5 هولندا سبتمبر 12 إيطاليا سبتمبر 26 روسيا أكتوبر 10 تركيا أكتوبر 24 الولايات المتحدة الأمريكية أكتوبر 31 نوفمبر 07 المكسيك نوفمبر 14 البرازيل نوفمبر 21 يُعلن لاحقاً نوفمبر 28 ديسمبر 05 السعودية ديسمبر 12 أبوظبي