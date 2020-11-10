الفورمولا واحد تكشف عن الروزنامة المبدئيّة لموسم 2021

طرأت بعض التغييرات في اللحظات الأخيرة على الروزنامة، التي ستشهد إقامة 23 جائزة كبرى، لكن كما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" فإنّ جائزة فيتنام الكبرى ستغيب عن روزنامة العام المقبل.

نتيجة لذلك فقد باتت عطلة نهاية أسبوع الـ 25 من أبريل خالية، وأشارت البطولة إلى أنّه "سيتمّ تأكيدها لاحقًا".

فضلًا عن ذلك فإنّ جائزة البرازيل الكبرى ستبقى في حلبة إنترلاغوس الحاليّة، بالرغم من أنّ القائمين على البطولة أوضحوا أنّها هي وجائزة إسبانيا الكبرى لا تزالان رهن المفاوضات التعاقديّة.

وسيُفتتح الموسم في أستراليا في الـ 21 من مارس/آذار المقبل، على أن ينتهي في أبوظبي في 5 ديسمبر/كانون الأوّل.

روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2021:

