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الفورمولا واحد تكشف عن الروزنامة المبدئيّة لموسم 2021

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الفورمولا واحد تكشف عن الروزنامة المبدئيّة لموسم 2021
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كشفت بطولة العالم للفورمولا واحد بشكلٍ رسمي عن روزنامتها الأوليّة لموسم 2021 التي ستشهد انضمام المملكة العربيّة السعوديّة.

طرأت بعض التغييرات في اللحظات الأخيرة على الروزنامة، التي ستشهد إقامة 23 جائزة كبرى، لكن كما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" فإنّ جائزة فيتنام الكبرى ستغيب عن روزنامة العام المقبل.

نتيجة لذلك فقد باتت عطلة نهاية أسبوع الـ 25 من أبريل خالية، وأشارت البطولة إلى أنّه "سيتمّ تأكيدها لاحقًا".

فضلًا عن ذلك فإنّ جائزة البرازيل الكبرى ستبقى في حلبة إنترلاغوس الحاليّة، بالرغم من أنّ القائمين على البطولة أوضحوا أنّها هي وجائزة إسبانيا الكبرى لا تزالان رهن المفاوضات التعاقديّة.

وسيُفتتح الموسم في أستراليا في الـ 21 من مارس/آذار المقبل، على أن ينتهي في أبوظبي في 5 ديسمبر/كانون الأوّل.

روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2021:

  • جائزة أستراليا الكبرى - مارس 21
  • جائزة البحرين الكبرى - مارس 28
  • جائزة الصين الكبرى - أبريل 11
  • "سيتم إعلانها لاحقًا" - أبريل 25
  • جائزة إسبانيا الكبرى - مايو 9
  • جائزة موناكو الكبرى - مايو 23
  • جائزة أذربيجان الكبرى - يونيو 6
  • جائزة كندا الكبرى - يونيو 13
  • جائزة فرنسا الكبرى - يونيو 27
  • جائزة النمسا الكبرى - يوليو 4
  • جائزة بريطانيا الكبرى - يوليو 18
  • جائزة المجر الكبرى - أغسطس 1
  • جائزة بلجيكا الكبرى - أغسطس 29
  • جائزة هولندا الكبرى - سبتمبر 5
  • جائزة إيطاليا الكبرى - سبتمبر 12
  • جائزة روسيا الكبرى - سبتمبر 26
  • جائزة سنغافورة الكبرى - أكتوبر 3
  • جائزة اليابان الكبرى - أكتوبر 10
  • جائزة الولايات المتّحدة الكبرى - أكتوبر 24
  • جائزة المكسيك الكبرى - أكتوبر 31
  • جائزة البرازيل الكبرى - نوفمبر 14
  • جائزة السعودية الكبرى - نوفمبر 28
  • جائزة أبوظبي الكبرى - ديسمبر 5
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الكاتب مروان الوافي

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