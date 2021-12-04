الفورمولا واحد تكشف عن الحلبات الست التي تخطط لأن تستضيف السباقات القصيرة في 2022

خلال اجتماع السبت الاعتيادي بين مدراء الفرق ورؤساء الفورمولا واحد في بادوك جدّة، برز بأن مقترحًا مبدئيًا حول السباقات القصيرة لموسم 2022 قد تم عرضه أمام الفرق.

وبينما ما تزال أفكار الفورمولا واحد في مرحلة مبدئية للغاية، ولم يتم التصويت على ما إذا سيتم اعتماد ذلك المقترح للموسم المُقبل، لكن تم تحديد العديد من التفاصيل الأساسية المتعلقة بتلك الصيغة.

وتحديدًا، فقد أكّدت مصادر عدّة من الفرق أن الفورمولا واحد قد كشفت بالفعل عن الجوائز الكبرى الست التي ترغب بأن تستضيف السباقات القصيرة في 2022.

حيث أن الجوائز المقترحة هي:

جائزة البحرين الكبرى - حلبة الصخير

جائزة إيميليا رومانيا الكبرى - حلبة إيمولا

جائزة كندا الكبرى - حلبة مونتريال

جائزة النمسا الكبرى - حلبة ريد بُل رينغ

جائزة هولندا الكبرى - حلبة زاندفورت

جائزة البرازيل الكبرى - حلبة إنترلاغوس

النقاشات المالية

وفي حين يُعتقد بأن الفرق سعيدة بوجه عام باستمرار صيغة السباقات القصيرة في موسم 2022، لكنّ العامل الأساسي الآن هو أن توافق الفرق والفورمولا واحد على الجوانب المالية مع المُضي قُدمًا.

وقد تم منح الفرق هذا العام عوائد إضافية كتأمين ضد الحوادث، في حال تعرض أحدها لأضرار مكلفة خلال السباقات.

وقد أشارت مصادر إلى أن الفورمولا واحد تفضّل أن يتم تعويض تأمين الحوادث برسوم ثابتة للموسم المُقبل.

مع ذلك، فقد كان هنالك اختلاف بين الفرق حول كيفية تضمين ذلك في سقف النفقات.

حيث أن الفرق على حدود سقف النفقات ستحبّذ إضافة الدعم المالي الإضافي على ما هو مسموح بإنفاقه للموسم، بينما ستفضّل فرق أخرى حد سقف النفقات أن يظل كما هو وأن تتلقى كل الفرق مبلغًا إضافيًا عوضًا عن ذلك.

وتمثّل المقترح المبدئي لذلك المبلغ في أن يكون ضمن حدود 500 ألف دولار لكل سباق قصير وبحد أقصى 5 أحداث، مع دفعة مالية إضافية للأحداث التالية المضافة على ذلك.

قطب الانطلاق الأول وتغييرات نظام النقاط

بينما ستركز المحادثات الآن على الجانب المالي، فقد تم إخبار الفرق بأنه وإذا تم التوصّل لاتفاق في ذلك الجانب، فستكون هنالك تغييرات أخرى ترغب الفورولا واحد بإدخالها على صيغة السباقات القصيرة.

ومن بين تلك التغييرات التي تم ذكرها هي منح النقاط للعشرة الأوائل في السباق القصير، عوضًا عن الثلاثة الأوائل فقط مثلما حدث في الموسم الجاري.

علاوة على ذلك، فإن الفورمولا واحد متحمسة لدفع "فيا" من أجل تغيير القوانين كي تجعل قطب الانطلاق الأول الرسمي في جوائز السباقات القصيرة يذهب إلى السائق الأسرع في تصفيات الجمعة عوضًا عن الفائز بالسباق القصير.

كما ترغب الفورمولا واحد بخوض المزيد من المحادثات مع الفرق حول ما إذا سيتم إقامة السباقات القصيرة كأحداث منفصلة، حتى لا تؤثّر على شبكة انطلاق سباق الأحد الرئيسي.