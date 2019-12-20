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الفورمولا واحد تكشف عن أعداد الجمهور لموسم 2019

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الفورمولا واحد تكشف عن أعداد الجمهور لموسم 2019
20-12-2019

تصدرت جائزة بريطانيا الكبرى قائمة أكثر الجولات متابعة من قبل الجمهور في موسم 2019 المنصرم للفورمولا واحد.

قدّرت الفورمولا واحد العدد الكلي للجماهير طوال الموسم بـ 4.164.948 شخصاً، وذلك بناءً على الأرقام المقدمة من قبل المروّجين- ما يعتبر زيادة قدرها 1.75 بالمئة عن الموسم الماضي.

وتضمن كلا الموسمان 21 سباقاً، بالرغم من أن موسم 2019 تأثير بإلغاء النشاطات المقررة ليوم السبت بسبب الإعصار حينها.

وتصدرت جائزة بريطانيا الكبرى قائمة أعداد الجمهور المتوافد  للحلبة مع 351.000 شخصاً أمام المكسيك (345.694) وأستراليا (324.100). كم تجاوزت أعداد الحضور الـ 200 ألف شخص في ثماني جولات أخرى من بينها سنغافورة، الولايات المتحدة الأمريكية، بلجيكا والمجر.

بينما شهدت الفورمولا واحد رقماً قياسياً جديداً مع 200.000 شخص خلال جائزة إيطاليا الكبرى.

وكانت الزيادة الأكبر بالمقارنة مع موسم 2018 تتمثل بجولة كندا (14.69 بالمئة)، الصين (10.34 بالمئة)، أستراليا (9.86 بالمئة)، النمسا (9.73 بالمئة)، المجر (9.52 بالمئة) وإيطاليا (9.29 بالمئة). وازداد معدل الجمهور يوم الأحد بمقدار 4 بالمئة مقارنة بموسم 2018، أي ما يعادل 1.771.106 شخصاً.  

الجمهور الأكبر تواجد في بريطانيا (141.000)، المكسيك (138.435)، الولايات المتحدة الأمريكية ()، سنغافورة (115.240)، بلجيكا (109.064) وأستراليا (102.000). أما الزيادة السنوية الأكبر فكانت في  الصين مع 30 بالمئة، والتي استضافت السباق رقم 1.000 في تاريخ البطولة. 

أما نادي البادوك فشهد زيادة قدرها 7.15 بالمئة (بالرغم من غياب الأرقام من جوائز أستراليا، سنغافورة والبرازيل).

من جهته قال شون براتشز المدير الرياضي لدى الفورمولا واحد: "مهمتنا هي إطلاق أروع عروض للسباقات في العالم، ومنح الجمهور تجربة لا تنسى".

واختتم: "لذا، نحن مسرورون برؤية ذلك، وبناء على الأرقام المتوفرة، فإن الجمهور الذي تابع تلك الأحداث حظي بتجربة ممتعة للغاية، ونحن مصممون على المواصلة بهذا الاتجاه".

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