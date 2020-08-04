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الفورمولا واحد تكشف صيغة جائزة إيمولا الكبرى المقتصرة على يومين

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الفورمولا واحد تكشف صيغة جائزة إيمولا الكبرى المقتصرة على يومين
04-08-2020

أعلنت بطولة العالم للفورمولا واحد أنّ الفرق ستحصل على حصّة تجارب حرّة وحيدة بـ 90 دقيقة للتحضير لجائزة إيمولا الكبرى كجزء من جدول مدمج للحدث.

ستعود حلبة إيمولا إلى روزنامة الفورمولا واحد بعد غياب دام 14 عامًا وذلك كجزء من أربعة حلبات جديدة – رفقة موجيللو ونوربورغرينغ وألغارفي – حتّى الآن لاستضافة سباقات لتعويض الأخرى التي ألغيت في موسم 2020 حتّى الآن نتيجة الاضطرابات الناتجة عن فيروس كورونا.

وكُشف عند الإعلان عن ضمّ الحلبة الإيطاليّة إلى الروزنامة الجديدة الشهر الماضي عن أنّ الفورمولا واحد قرّرت منح الفرق يومًا إضافيًا من أجل السفر وقطع مسافة تفوق 2400 كلم من البرتغال إلى هناك بالنظر إلى إقامة جائزة البرتغال الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق سباق إيمولا مباشرة في 1 نوفمبر.

وسيقتصر الحدث في إيمولا على حصّة تجارب حرّة بـ 90 دقيقة تنطلق على الساعة الـ 10 صباحًا بالتوقيت المحليّ يوم السبت 31 أكتوبر على أن تتبعها حصّة التصفيات بعد ساعتين ونصف عند الساعة الثانية من بعد الظهر.

وسينطلق السباق مثل المعتاد على الساعة 13:10 بالتوقيت المحليّ يوم الأحد.

وكان موضوع الجدول المدمج الفريد لجولة إيمولا قد طُرح في سيلفرستون نهاية الأسبوع الماضي.

وقال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنّه كان يأمل تنظيم تجارب إضافيّة لليوم الأوّل من مجريات عطلة نهاية الأسبوع.

وقال بخصوص ذلك: "بالنظر إلى إقامة جولة إيمولا على مدار يومين فقط فسيُمثّل ذلك تحديًا بالنسبة إلينا، أعتقد بأنّهم لا يزالون بصدد إكمال محادثات حول تفاصيل الصيغة".

وأضاف: "أعتقد بأنّه سينتهي بنا المطاف بالمزيد من الوقت للتجارب الحرّة صباح يوم السبت، وذلك إلى جانب الحدثين البارزين وهما التصفيات يوم السبت والسباق يوم الأحد".

واختتم بالقول: "لكن بالطبع يفرض البرنامج المدمج تحديًا إضافيًا، لكنّه ذات التحدّي على الجميع، ونحن نتطلّع قدمًا في الحقيقة لرؤية كيف يُمكننا مجاراته وخوضه بأفضل طريقة ممكنة".

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