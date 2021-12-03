الفورمولا واحد تكشف خططها لتكريم الراحل فرانك ويليامز في جدّة

فارق ويليامز الحياة عن عمر يناهز 79 عامًا الأسبوع الماضي، لتعمّ مشاعر الحزن وتملأ التكريمات مجتمع الفورمولا واحد لأحد أهم الأشخاص في تاريخ رياضة السيارات.

وكانت هنالك خطط بالفعل لأن تُكمل سيارة ويليامز "اف.دبليو07" الأيقونية عرضًا في المملكة العربية السعودية، حيث كانت رعاية السيارة من قِبَل المملكة، الناقل المحلي، كجزء من صفقات رعاية أكبر بين الفريق والشركات في منطقة الخليج.

وبالفعل قام سائقا الفورمولا واحد السابقان مارتن براندل ودايمون هيل الذي فاز ببطولة العالم مع ويليامز في 1996 بجولات استعراضية على متن السيارة حتى الآن في نهاية هذا الأسبوع.

لكنّ ذلك سيتكرر أيضاً ضمن لفة تكريمية قُبيل انطلاق السباق في جدّة كجزء من خطة تكريمات أوسع لويليامز قُبيل الجائزة الكبرى.

وقد آثرت الفورمولا واحد الاستغناء عن خطة الوقوف دقيقة حداد على الراحل ضمن الجدول المزدحم لفترة ما قبل انطفاء الأضواء، واستعاضت عنها بإقامة تكريم منفصل لويليامز.

حيث ستكون هنالك دقيقة حداد عند 7:20 مساء يوم الأحد في جدّة عقب موكب السائقين، يتواجد خلالها جميع السائقين ومدراء الفرق، إلى جانب رئيسَي الفورمولا واحد ستيفانو دومينيكالي وروس برون، بالإضافة إلى جان تود رئيس "فيا".

وسيتبع ذلك تصفيقًا لتخليد ذكرى ويليامز، بينما سيتمّ تضمين التكريمات المرئية على منصة التتويج وعلى شبكة الانطلاق خلال هذه اللحظات.

وبمجرد أن ينتهي السائقون من لفاتهم الاستطلاعية إلى شبكة الانطلاق ويتم غلق خط الحظائر، ستخرج سيارة "اف.دبليو07" إلى المسار لإكمال لفة تكريمية قُبيل السباق.