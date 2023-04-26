الفورمولا واحد تكشف القوانين الجديدة "لتصفيات السباقات القصيرة"

سيتم استعمال الصيغة الجديدة للمرة الأولى في جائزة أذربيجان الكبرى، التي تضم أول سباقٍ قصير من أصل ستةٍ في موسم 2023 الجاري.

وتم تصميم هذه التغييرات بهدف إنشاء حدث مستقل يوم السبت لا يؤثر على نتائج السباق الأساسي يوم الأحد، بهدف تشجيع السائقين على الضغط بشكل أكبر، حيث سيكون تأثير الأخطاء أقل بكثير.

كما أن الصيغة المعدلة تطرقت إلى مشكلة التجارب الحرة الثانية يوم السبت التي كان يرى الكثيرون أنها غير ضرورية، حيث لم تعد موجودة.

وتم وضل التفاصيل النهائية على القوانين خلال شهر أبريل/نيسان الجاري بعد نقاشات مطوّلة بين ’فيا’ والمدراء الرياضيين للفرق.

حيث توصل المجتمعون إلى اتفاق عبر تصويت مغلق، تم إرساله رسمياً إلى المجلس العالمي لرياضة السيارات للمصادقة.

وكما كان متوقعاً فإن تجارب الجمعة الحرة الأولى، ستتلوها تصفيات السباق التي تحدد ترتيب انطلاق السباق الأساسي.

أما التصفيات القصيرة فستقام وفق الترتيب المعروف من ثلاثة أقسام لكن بطولٍ أقصر لكل منها: 12 دقيقة لما سيُعرف بالقسم الأول من التصفيات القصيرة، 10 دقائق للقسم الثاني من التصفيات القصيرة و8 دقائق للقسم الثالث من التصفيات القصيرة.

ونتيجة التصفيات القصيرة ستحدد ترتيب انطلاق السباق القصير يوم السبت.

وكان استعمال الإطارات خلال جولة السباقات القصيرة محطّ الكثير من النقاشات خاصة وأن هناك 12 مجموعة متاحة فقط بدلاً من 13، وأن ساعة التجارب الحرة الثانية استُبدلت بالتصفيات القصيرة.

وتم التوصل لقرار بأن الفرق ستقوم بالاحتفاظ بثلاث مجموعات من الإطارات الجديدة لاستعمالها في أقسام التصفيات القصيرة الثلاثة: حيث سيكون استعمال نوعية "ميديوم" إلزامياً للقسمين الأول والثاني، و"سوفت" للقسم الثالث.

كما أن عقوبات السائقين كانت نقطة نقاشات أخرى، خاصة مع السعي لجعل السباق القصير حدثاً مستقلاً. وتم الاتفاق على أن أية عقوبة تحصل في السباق القصير ولا يتم تطبيقها خلاله، ستُطبق في السباق الرئيسي يوم الأحد.

وكذلك الحال مع عقوبات علب التروس ووحدات الطاقة التي تحصل خلال الجولة، سيتم تطبيقها في السباق الرئيسي.

ولن يتم تغيير نظام النقاط للسباق القصير حيث ستبقى من 8 نقاط بترتيب تنازلي.

كما قامت "فيا" بتوضيح العقوبات كالتالي:

عقوبة شبكة الانطلاق التي تحصل في التجارب الحرة الأولى أو التصفيات ستُطبق خلال السباق الرئيسي.

عقوبة شبكة الانطلاق التي تحصل خلال التصفيات القصيرة ستُطبق خلال السباق القصير.

عقوبة شبكة الانطلاق التي تحصل في السباق القصير ستُطبق في السباق الرئيسي.

خرق قانون خط الحظائر المغلق سيؤدي إلى انطلاقة من خط الحظائر للسباقين القصير والرئيسي.

عقوبات وحدة الطاقة ستطبق فقط خلال السباق الأساسي (ما عدا عقوبات خرق قانون خط الحظائر المغلق).

حيث جاء في بيان مشترك من قبل "فيا" والفورمولا واحد: "بعد التصويت الناجح والمصادقة من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات عبر تصويت رقمي، يرى جميع مالكي الأسهم أن هذا القرار سيعزز من نوعية العرض لجولات السباقات القصيرة للجمهور في جميع أنحاء العالم. بفضل التعاون الوثيق بين ’فيا’، منظمة الفورمولا واحد وكذلك فرق البطولة العشرة، تم العمل على هذه التغييرات وتحويلها إلى قانون، بسرعة وبشكل إيجابي".