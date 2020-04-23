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الفورمولا واحد تكسب 1.5 مليار دولار بعد تغييرات في مجموعة ليبرتي

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الفورمولا واحد تكسب 1.5 مليار دولار بعد تغييرات في مجموعة ليبرتي
23-04-2020

أجرت ليبرتي ميديا عمليّة إعادة إحالة لمختلف ممتلكات شركاتها من أجل منح الفورمولا واحد ولوجًا إلى المزيد من الأموال بالنظر إلى تواصل تأثير أزمة "كوفيد-19".

تشمل سلسلة التعاملات المعقّدة شركة "اف دبليو أو ان"، وهي الشركة القابضة للفورمولا واحد، وشقيقتها "سيريوس اكس ام".

وسيتمثّل التغيير الأساسي في نقل شركة لايف نايشن للترويج للحفلات الغنائيّة التي كانت عند ذات المستوى مع الفورمولا واحد تحت سقف "اف دبليو أو ان" لتُصبح تحت سقف "سيريوس".

وإلى جانب منح الفورمولا واحد المزيد من المال، فإنّ جزءًا من الفكرة وراء ذلك يتمثّل في أنّ الفورمولا واحد وشركة لايف نايشن مهدّدتان أكثر من البقيّة بالنظر إلى حظر الأحداث المباشرة حول العالم، لذا فإنّ فصلهما يعني توزيع المخاطر أكثر والتخفيف من وطأتها.

كما أنّها تُمثّل خطوة منطقيّة على صعيد جمع قسمي الموسيقى المباشرة والأخرى عبر الراديو معًا، لينتهي بذلك الخلط بين أعمال الموسيقى والفورمولا واحد وهو ما اعتبره بعض المستثمرين مُحيّرًا بعض الشيء.

وتمّ نقل ما مجمله 1.5 مليار دولار إلى مجموعة الفورمولا واحد من شركة "سيريوس اكس ام"، حيث تتشكّل من 2.8 مليار دولار من المكتسبات و1.3 مليار دولار من الديون.

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وبتبرير هذا التغيير، أشارت ليبرتي إلى أنّ هذه الخطوة أدّت إلى "حصر أسهم اف دبليو أو ان  مع أعمال الفورمولا واحد فقط"، وهو "ما يُعزّز موازنة اف دبليو أو ان"، ويُوفّر "سيولة للفورمولا واحد في حال تواصل تأجيل الموسم، بما في ذلك الحفاظ على صحّة البيئة العامة".

وبشكلٍ مثيرٍ للاهتمام فإنّ ليبرتي أشارت أيضاً إلى أنّ ضخّ المال في الفورمولا واحد يُوفّر فرصة لشراء أعمال تُعاني من أزمة "كوفيد-19"، مشيرة إلى أنّ هذه العمليّة "توفّر ترسانة للاستثمارات النفعيّة في مرحلة تُعتبر فيها السيولة ثمينة للغاية".

وبشرح التغييرات الأخيرة، قال غريغ مافي رئيس ليبرتي ميديا ومديرها التنفيذي أنّ تلك كانت الطريقة الوحيدة لضخّ المال في الفورمولا واحد.

وقال ضمنّ اتّصالٍ مع محلّلي وال ستريت: "نظرنا في طيفٍ من الفرص لرؤية كيف يُمكن تأمين سيولة للفورمولا واحد. بما في ذلك إمكانيّة بيع حصّة لآخرين، وكذلك توفير رأس مالٍ بأشكال أخرى. ونعتقد بأنّ ما توصّلنا إليه الآن هو الطريقة الأكثر كفاءة".

وأكمل: "الهدف من إعادة الإحالة هذه هو نقل الممتلكات داخل المجموعة من أجل التعامل مع الوضع بشكلٍ أفضل، وهو ما يُعزّز موازنة اف دبليو أو ان ويجعلها نقيّة".

كما أكّد مافي أنّ الفورمولا واحد ستتواجد الآن في موقعٍ يُخوّل لها شراء أعمالٍ تعاني في هذه الظروف الصعبة، بالرغم من أنّه لم يتطرّق إلى تفاصيل ما قد يكون على رادار ليبرتي.

وقال: "بالتأكيد لن أتحدّث عن أيّة استحواذات تُمثّل هدفًا على وجه الخصوص. لكن هناك أحداث مباشرة قد تُعتبر جذّابة، وبالتحديد تلك المقرّبة من رياضة المحرّكات".

وقال مافي أنّ الرياضة قد تُعاني لفترة إضافيّة مقبلة: "تطلّب الأمر الكثير من الوقت للتخلّص من مخلّفات الكساد العظيم، وستحصل على بعض الفرص مع الشركات التي تُعاني من إجهادٍ لاحقًا. أعتقد بأنّ الأمر ذاته يحدث هنا الآن، حيث لا تزال هناك الكثير من الأبعاد والمخلّفات".

وأكمل: "ليس الأمر كما لو أنّني أودّ حدوث ذلك، لكن من المرجّح أن تكون هناك فرصٌ قد تحتاج فيها شركات لبعض المساعدة، وقد نكون قادرين على توفير المساعدة بطريقة ماليّة جذّابة. لذا سنُبقي على أعيننا مفتوحة".

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