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الفورمولا واحد تقيّم صيغة سباقات السبت القصيرة في 2021 وتتخلى عن شبكة الانطلاق المعكوسة

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الفورمولا واحد تقيّم صيغة سباقات السبت القصيرة في 2021 وتتخلى عن شبكة الانطلاق المعكوسة

تقيّم بطولة العالم للفورمولا واحد تجربة صيغة سباقات السبت القصيرة خلال موسم 2021، كما كشف ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للرياضة أنّ البطولة تخلّت تمامًا عن خطط سباقات التصفيات ذات شبكة الانطلاق المعكوسة.

ناقشت الفورمولا واحد العام الماضي إمكانية تجربة صيغة سباقات التصفيات ذات شبكة الانطلاق المعكوسة، في محاولة لتعزيز إثارة العرض المقدم على بعض الحلبات.

لكنّ هذه الخطط أخفقت في اكتساب الدعم الكامل من الفرق، حيث كانت مرسيدس تحديدًا ضد هذا المقترح الذي كان ليترك سائقيها لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس ينافسان في مؤخرة الترتيب.

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وبينما كان من المتوقع أن تحصل الفرق على فرصة تصويت جديدة هذا العام، في ظل أنّ هيكل الحوكمة الجديد يعني بأنّ الدعم بالإجماع لم يعد مطلوبًا، إلّا أنّه تمّ التخلّي تمامًا عن خطط ذلك المقترح، حيث أكّد دومينيكالي بأنّه وبينما تحتاج الفورمولا واحد إلى أن تكون منفتحة على أفكار جديدة للحفاظ على تفاعل المشجّعين، لكنّه أوضح بأنّ شبكات الانطلاق المعكوسة لم تعد خيارًا مطروحًا.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رؤيته للمسألة خلال حوار مع عدد من وسائل الإعلام المختارة يوم أمس الخميس، قال دومينيكالي: "لم تعد شبكة الانطلاق المعكوسة أمرًا مطروحًا. بوسعي تأكيد ذلك لكم".

وأضاف: "من المهم طرح أفكار جديدة لنكون أكثر جذبًا وإثارة للاهتمام، لكن ليس علينا من أجل ذلك خسارة المقاربة التقليدية للسباقات. أعتقد بأننا تعلمنا عندما كنا نغيّر صيغة التصفيات كل يومين بأنّ ذلك كان أمرًا خاطئًا، لذلك نحن بحاجة إلى تفادي ذلك، وعليه أظن بأنّ الصيغة الحالية مستقرة للغاية".

وبينما استبعد أيّة احتمالية لتجربة سباقات شبكة الانطلاق المعكوسة، صرّح دومينيكالي بأنّ الفورمولا واحد تقيّم صيغة سباقات السبت القصيرة لرؤية ما إذا كانت ستحقق نجاحًا.

فقال: "ما نقيّمه حاليًا هو مقاربة ما يطلق عليه سباقات السبت القصيرة. حيث نفكّر في إمكانية تجربة ذلك بالفعل هذا الموسم. هنالك نقاشات دائرة الآن مع الفرق، وأعتقد بأنّ ذلك ربما يكون الأمر الوحيد المثير للاهتمام".

في المقابل، أشار دومينيكالي إلى أنه ينبغي على الفورمولا واحد التفكير في بعض الصيغ التي تُبرز على نحوٍ أفضل السائقين الناشئين الذين لم يحصلوا على فرصة التواجد على سيارة فورمولا واحد بسبب محدودية التجارب.

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حيث قال: "علينا توجيه اهتمامنا من جديد نحو الناشئين، الناشئون الحقيقيون. اليوم ومع تجارب محدودة، نحن بحاجة لخلق فرص لهم لخوض التجارب، وليس فقط التجارب الحرة، مثلما هو منصوص عليه بالفعل في القوانين".

واختتم: "ربما يكون بمقدورنا إنشاء أحداث جيّدة، تبرز حقيقة أننا بحاجة إلى تركيز اهتمامنا بشكل أكبر على الناشئين. لدينا عدد جيّد للغاية من السائقين الشباب المتواجدين بالفعل في الفورمولا واحد، لكن لا يُمكننا إيقاف سريان ذلك التدفق".

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