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الفورمولا واحد تقيّم تأثير وضع تركيا على القائمة الحمراء للمملكة المتحدة

تقيّم الفورمولا واحد التأثير المحتمل على جائزة تركيا الكبرى بعد إعلان حكومة المملكة المتحدة يوم أمس الجمعة أن تركيا ستتواجد على قائمة السفر الحمراء لمجابهة تفشّي فيروس كورونا.

الفورمولا واحد تقيّم تأثير وضع تركيا على القائمة الحمراء للمملكة المتحدة

سيكون المسافرون العائدون إلى المملكة المتحدة والذين تواجدوا في الدول ضمن تلك القائمة في الأيام العشرة السابقة مُلزمين بالدفع لقاء حجر لمدة 10 أيام في الفنادق المعتمدة من الحكومة. إذ ستنضم تركيا رسميًا إلى القائمة الحمراء في 12 مايو/أيار الجاري، قبل شهر من سباقها للفورمولا واحد المجدول في 13 يونيو/حزيران.

ومن المعلوم بأن استثناءات حكومة المملكة المتحدة المعتادة والتي تسمح لأفراد طواقم فرق الفورمولا واحد والمرتبطين بشكل مباشر بالرياضة بتفادي فترة الحجر لا يُمكن تطبيقها على الدول ضمن القائمة الحمراء. وهذا سيؤثّر على سبعة فرق متمركزة في بريطانيا، إلى جانب عدد كبير من أفراد الفورمولا واحد و"فيا" الذين يعودون إلى المملكة المتحدة بين السباقات.

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العاملون في الجهات الإعلامية ليسوا جزءًا من عملية الاستثناءات المعتادة، ولكن سيتعيّن عليهم الآن إمضاء فترة حجر في الفنادق، عوضًا عن منازلهم، كما كان الوضع في السابق.

وكان ذلك الأمر ليشكّل عائقًا لجائزة البرتغال الكبرى، والتي كانت على القائمة الحمراء حتى قبل بضعة أسابيع من السباق الأخير.

وبالرُغم من أن طواقم البطولة كانت ستسافر مباشرة إلى جائزة إسبانيا الكبرى، فقد كان ليتعيّن عليهم الحجر إذا ما تواجدوا في البرتغال خلال الأيام العشرة السابقة، لذلك كانت خياراتهم لتتمثّل فقط في البقاء في إسبانيا لبضعة أيام إضافية أو السفر مباشرة إلى موناكو.

وتعقيبًا على إعلان المملكة المتحدة الأخير، صرّح متحدث باسم الفورمولا واحد قائلًا: "نعلم عن إعلان المملكة المتحدة فيما يتعلق بقيود السفر لتركيا، حيث نقيّم الوضع وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل خلال الأيام المُقبلة".

وبالرُغم من أن المملكة المتحدة تراجع بانتظام قائمتها الحمراء، لكن الفورمولا واحد ليس بوسعها الانتظار أكثر من اللازم قبل اتخّاذ قرار بشأن ما إذا كان السباق سيُقام في موعده أم لا.

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هذا وتوثّر مشكلة القائمة الحمراء كذلك على نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، والذي من المقرر إقامته في إسطنبول في 29 مايو/أيار الجاري بين الفريقين البريطانيين مانشستر سيتي وتشيلسي، حيث تُبذل جهود الآن لنقل المباراة إلى المملكة المتحدة.

جديرٌ بالذكر أنّ الخيارات المتاحة أمام البطولة قد تتمثّل في وضع سباق إضافي في بول ريكار قبل جائزة فرنسا الكبرى، أو تقديم جائزة فرنسا الكبرى بأسبوع وإضافة سباقٍ ثانٍ على حلبة ريد بُل رينغ، ما سيخلق جولة ثلاثية جديدة.

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