الفورمولا واحد تقيّم اعتماد نظام "مفاتيح التطوير" على سيارات 2020 و2021

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
43 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
57 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
64 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
78 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
85 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
99 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
113 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
141 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
148 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
162 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
169 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
183 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
197 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
204 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
218 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
232 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تقيّم اعتماد نظام "مفاتيح التطوير" على سيارات 2020 و2021

المشاركات
التعليقات
الفورمولا واحد تقيّم اعتماد نظام "مفاتيح التطوير" على سيارات 2020 و2021
07-04-2020

تقيّم بطولة العالم للفورمولا واحد إمكانية تقديم نظام "مفاتيح التطوير" التي تتيح لكل فريق تحديد أيّ المكونات على سيارته يتمّ تطويرها من عدمه خلال الموسمين المُقبلين.

تمّ الاتّفاق بالفعل على أنّه سيتم تجميد تطوير الهيكل الحالي لموسمَي 2020 و2021، كما ناقشت الفرق ومدارء الفورمولا واحد المكونات الأخرى التي يُمكن كذلك تجميد تطويرها من أجل خفض تكاليف التطوير.

ولن يكون هنالك مفر من أن تحظى الفرق بأفكار مختلفة حول ماهية الأجزاء على سياراتهم التي سيودون التركيز على تحسينها خلال الموسمين الحالي والمُقبل.

وخلال اجتماع هاتفي بالأمس جمع مدارء الفرق، رئيسَي الفورمولا واحد تشايس كاري وروس برون ورئيس الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" جان تود حصلت فكرة اعتماد نظام "مفاتيح التطوير" على دعم من الأطراف.

اقرأ أيضاً:

وقد تمّ الاتّفاق ضمنيًا على أنّ نسبة ليست بالقليلة من الحزمة الكلية سيتم تجميد تطويرها حتّى نهاية 2021، وأنّ الفرق ستحصل على عدد محدد من مفاتيح التطوير التي بوسعها استخدامها في جوانب محددة يرغبون بتغييرها.

ونُشير إلى أنّ نظامًا مشابهًا قد استُخدم لوحدات الطاقة في السنوات الأولى من الحقبة الهجينة، حيث تم تخصيص قيمة محددة لمفتاح التطوير مع كل مكوّن.

وحصل المصنّعون في البداية على 32 من مفاتيح التطوير لكل عام، وكان من المقرر أن يقل ذلك العدد إلى 25 في 2017 و20 في 2018، ومن ثمّ 15 في 2019.

مع ذلك، تمّ التخلي عن ذلك النظام لموسم 2017 من أجل السماح للمصنعين بالقيام بأعمال التطوير التي يرغبون بها في محاولة لمساعدة فيراري، رينو وهوندا على ملاحقة مرسيدس المهيمنة.

وكان ذلك التغيير أحد التنازلات الأساسية التي قام بها المصنعون عندما وافقوا على خفض أسعارهم للزبائن.

إجراء آخر لخفض النفقات والذي يبدو في طريقه ليتم اعتماده لموسمي 2020 و2021 هو مزيد من القيود على اختبارات "فيا" للانسيابية، تلك القوانين التي تغطّي استخدام أنفاق الهواء ديناميكا الموائع الحسابية في جانب البحث والتطوير الخاص بالأمور الانسيابية.

وتُعد قيود اختبارات الانسيابية طريقة مباشرة للحد من التطوير في ذلك الجانب. مع ذلك، من المعلوم أنّ تفاصيل أيّة تغييرات ما تزال قيد النقاش.

كما أنّ تمديدًا لفترة إغلاق المصانع لأبعد من الأسابيع الثلاثة الحالية سيتمّ تأكيده على الأرجح بسبب الاحتمالية الضعيفة لانطلاقة ممكنة للموسم في وقت قريب.

المقال التالي
معرض صور: أقصر 10 جوائز كبرى في تاريخ الفورمولا واحد

المقال السابق

معرض صور: أقصر 10 جوائز كبرى في تاريخ الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة موناكو الكبرى

جائزة موناكو الكبرى

٢١ مايو - ٢٤ مايو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيتيل مُحبط من الأوزان الحالية لسيارات الفورمولا واحد

2
موتو جي بي

روسي: توقّف البطولة "أفسد خططي" لحسم مستقبلي لما بعد 2020

3
فورمولا 1

نوريس: فكرة المسار المعاكس في سيلفرستون مثيرة ولكن مخادعة

4
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة موناكو الكبرى 2019

5
فورمولا 1

مرسيدس تعدّل مصنعها من أجل إنتاج أجهزة المساعدة على التنفس

أحدث ملفات الفيديو

تطور أوزان السيارات في الفورمولا واحد 01:06
فورمولا 1

تطور أوزان السيارات في الفورمولا واحد

بداية شوماخر في الفورمولا واحد مع جوردان 04:39
فورمولا 1

بداية شوماخر في الفورمولا واحد مع جوردان

لفة على حلبة سيلفرستون بطريقة معكوسة ضمن لعبة الفورمولا 1 2019 01:41
فورمولا 1

لفة على حلبة سيلفرستون بطريقة معكوسة ضمن لعبة الفورمولا 1 2019

قصة فريق فيراري 02:32
فورمولا 1

قصة فريق فيراري

قصة فريق بينيتون 02:01
فورمولا 1

قصة فريق بينيتون

أحدث الأخبار

الفورمولا واحد تقيّم اعتماد نظام "مفاتيح التطوير" على سيارات 2020 و2021
F1

الفورمولا واحد تقيّم اعتماد نظام "مفاتيح التطوير" على سيارات 2020 و2021

معرض صور: أقصر 10 جوائز كبرى في تاريخ الفورمولا واحد
F1

معرض صور: أقصر 10 جوائز كبرى في تاريخ الفورمولا واحد

مرسيدس تعدّل مصنعها من أجل إنتاج أجهزة المساعدة على التنفس
F1

مرسيدس تعدّل مصنعها من أجل إنتاج أجهزة المساعدة على التنفس

رينو ما تزال لديها أسئلة حول سيارة "مرسيدس الوردية" لفريق ريسينغ بوينت
F1

رينو ما تزال لديها أسئلة حول سيارة "مرسيدس الوردية" لفريق ريسينغ بوينت

نوريس: فكرة المسار المعاكس في سيلفرستون مثيرة ولكن مخادعة
F1

نوريس: فكرة المسار المعاكس في سيلفرستون مثيرة ولكن مخادعة

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢١ مايو - ٢٤ مايو
تذاكر
٤ يونيو - ٧ يونيو
تذاكر
١١ يونيو - ١٤ يونيو
تذاكر
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.