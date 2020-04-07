الفورمولا واحد تقيّم اعتماد نظام "مفاتيح التطوير" على سيارات 2020 و2021

تمّ الاتّفاق بالفعل على أنّه سيتم تجميد تطوير الهيكل الحالي لموسمَي 2020 و2021، كما ناقشت الفرق ومدارء الفورمولا واحد المكونات الأخرى التي يُمكن كذلك تجميد تطويرها من أجل خفض تكاليف التطوير.

ولن يكون هنالك مفر من أن تحظى الفرق بأفكار مختلفة حول ماهية الأجزاء على سياراتهم التي سيودون التركيز على تحسينها خلال الموسمين الحالي والمُقبل.

وخلال اجتماع هاتفي بالأمس جمع مدارء الفرق، رئيسَي الفورمولا واحد تشايس كاري وروس برون ورئيس الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" جان تود حصلت فكرة اعتماد نظام "مفاتيح التطوير" على دعم من الأطراف.

وقد تمّ الاتّفاق ضمنيًا على أنّ نسبة ليست بالقليلة من الحزمة الكلية سيتم تجميد تطويرها حتّى نهاية 2021، وأنّ الفرق ستحصل على عدد محدد من مفاتيح التطوير التي بوسعها استخدامها في جوانب محددة يرغبون بتغييرها.

ونُشير إلى أنّ نظامًا مشابهًا قد استُخدم لوحدات الطاقة في السنوات الأولى من الحقبة الهجينة، حيث تم تخصيص قيمة محددة لمفتاح التطوير مع كل مكوّن.

وحصل المصنّعون في البداية على 32 من مفاتيح التطوير لكل عام، وكان من المقرر أن يقل ذلك العدد إلى 25 في 2017 و20 في 2018، ومن ثمّ 15 في 2019.

مع ذلك، تمّ التخلي عن ذلك النظام لموسم 2017 من أجل السماح للمصنعين بالقيام بأعمال التطوير التي يرغبون بها في محاولة لمساعدة فيراري، رينو وهوندا على ملاحقة مرسيدس المهيمنة.

وكان ذلك التغيير أحد التنازلات الأساسية التي قام بها المصنعون عندما وافقوا على خفض أسعارهم للزبائن.

إجراء آخر لخفض النفقات والذي يبدو في طريقه ليتم اعتماده لموسمي 2020 و2021 هو مزيد من القيود على اختبارات "فيا" للانسيابية، تلك القوانين التي تغطّي استخدام أنفاق الهواء ديناميكا الموائع الحسابية في جانب البحث والتطوير الخاص بالأمور الانسيابية.

وتُعد قيود اختبارات الانسيابية طريقة مباشرة للحد من التطوير في ذلك الجانب. مع ذلك، من المعلوم أنّ تفاصيل أيّة تغييرات ما تزال قيد النقاش.

كما أنّ تمديدًا لفترة إغلاق المصانع لأبعد من الأسابيع الثلاثة الحالية سيتمّ تأكيده على الأرجح بسبب الاحتمالية الضعيفة لانطلاقة ممكنة للموسم في وقت قريب.