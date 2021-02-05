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الفورمولا واحد تقيم إمكانية إقامة جولة افتتاحية مزدوجة في البحرين

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الفورمولا واحد تقيم إمكانية إقامة جولة افتتاحية مزدوجة في البحرين

تقيم الفورمولا واحد إمكانية إطلاق موسم 2021 بجولة مزدوجة في البحرين، في حال لم تسمح جائحة كورونا العالمية بإقامة سباق في البرتغال.

سينطلق الموسم من البحرين يوم 28 مارس/آذار، كما سيقام سباق في إيمولا يوم 18 أبريل/نيسان.

ومن ثم سيكون هناك سباق يوم 2 مايو مع حلبة لم تحدد بعد، لكن من المتوقع أن تكون بورتيماو في البرتغال.

لكنّ آمال إقامة الحدث بدأت تنخفض نظراً للزيادة الكبيرة مؤخراً في أعداد المصابين بفيروس كورونا في أوروبا والسلالات الجديدة التي بدأت تظهر.

وسيعقد ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة اجتماعات مطولة مع عدد من مروجي السباقات خلال الأيام المقبلة من أجل الحصول على فكرة أوضح قبل اتخاذ أي قرار حيال الموسم.

وبينما يبدو أن جولة إيمولا ليست مهددة، لكن دومينيكالي صرّح بوجود خطة بديلة إن دعت الضرورة.

وأحد الاحتمالات يتمحور حول إقامة جولة مزدوجة في بداية الموسم، ومن ثم تأخير جولة إيمولا لأسبوع إضافي.

وضمن كلامه مع عدد من وسائل الإعلام المختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم" شرح دومينيكالي وضع الروزنامة.

فقال: "هناك جولة لم يحدد مكانها بعد، وفي حال كانت البرتغال، فهذا ما سنكتبه في الروزنامة".

وأكمل: "سبب عدم كتابة اسم البرتغال هو أن المسألة لم تحسم بعد. حالما نتمكن من ذلك سنُعلن عنه، وهذا ما سيحصل خلال الأيام المقبلة وليس الأشهر المقبلة".

وتابع: "لدي اجتماعات خلال عطلة نهاية الأسبوع لفهم الصورة الأكبر، وأحد الاحتمالات هو الخطة ’ب’ بالطبع، وذلك عبر إقامة جولة مزدوجة في البحرين. لكن هذه الخطة غير مؤكدة بعد. نحن نركز على محاولة الإبقاء على الروزنامة كما هي".

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وبالرغم من عدم اليقين حيال كيفية تطور جائحة كورونا حول العالم، لكن دومينيكالي يأمل أن تتمكن الفورمولا واحد من إكمال روزنامة بـ 23 جولة.

فقال: "الجميع كان يعتقد أن هذا العام سيكون أسهل، لكنه ليس كذلك. نحن واثقون تماماً من قدرتنا على إقامة العدد المقرر من الجولات في الروزنامة".

وتابع: "إنه تحدٍ ليس بالسهل، لكننا واثقون من ذلك. لكن علينا ضمان المرونة والجاهزية لاعتماد خيارات أخرى إن دعت الضرورة".

واختتم: "لدينا بالفعل عدة خطط، وما هو مقرر اليوم قد يتغير غداً. لهذا السبب نحن نتواصل مع جميع المنظمين كل يوم".

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