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الفورمولا واحد تقرر منع استعمال "دي ار اس" ضمن منعطف زاندفورت المائل

سيواجه سائقو الفورمولا واحد تحديات أكبر مما كانوا يتوقعون خلال التجاوزات على حلبة زاندفورت. حيث قرر الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عدم السماح باستعمال "دي ار اس" في المقطع الأخير المائل.

اقترح مسؤولو الفورمولا واحد فكرة المنعطف المائل الأخير بهدف تقديم مسافة أكبر يضغط خلالها السائقون إلى الحدود القصوى، مقارنة بالشكل القديم للحلبة.

ومع محدودية أماكن التجاوز على الحلبة الضيقة، بدا وكأن هذا التصميم قد يساعد في منح فرصة للتجاوز.

وأشارت عمليات المحاكاة الحاسوبية أن المنعطف المائل من المفترض أن يضيف 340 متراً من المسافة التي يضغط خلالها السائقون بالسرعة القصوى - إضافة إلى الـ 678 متراً من المقطع المستقيم التالي.

وميلان المنعطف يعتبر كبيراً  - بنسبة 32 بالمئة، أي ما يعادل 18 درجة - كي يمنح السائقين ما يكفي لعبوره مع استعمال "دي ار س".

لكن، قررت "فيا" عدم المخاطرة بذلك، حيث لن يتم السماح باستعمال "دي ار اس" إلا بعد عبور المنعطف.

حيث قال يان لاميرز رئيس الحلبة يوم الأربعاء: "هذا هو قرار ’فيا’. يريدون أن يروا كيف ستسير الأمور وسيقومون بجمع البيانات كذلك".

وتابع: "إنهم لا يريدون المخاطرة أبداً، وهذا أمر مفهوم لكونها المرة الأولى التي تستضيف الحلبة سباق فورمولا واحد منذ 36 عاماً".

وكان كريغ ويلسون، الذي يترأس قسم أداء المركبات في الفورمولا واحد، قد ساعد في إنشاء واختبار هذا التصميم، وكان الشخصية الرئيسية وراء تحويل فكرة المنعطف المائل إلى واقع ملموس.

حيث تكلم العام الماضي حيال الفحوصات التي يجب إتمامها قبل السماح باستعمال "دي ار اس" ضمن المنعطف.

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وكانت الفكرة الأساسية حيال المنعطف المائل قد جاءت من الراحل تشارلي وايتينغ مدير السباقات السابق للفورمولا واحد، حيث خرج فريق ويلسون بالمبدأ الذي يعتقدون أنه قد يعمل وفق المطلوب.

حيث قال ويلسون حينها: "هل بالإمكان القيام بمنعطف مائل؟ كنت أعتقد بإمكانية ذلك، وقلت ’حسناً، اترك الأمر لي، دعني أقم بالعمل لنرى مستوى الميلان الممكن لمثل هذا التصميم، وبدلاً من استعمال دي ار اس بعد المنعطف الأخير، هل يمكننا استعماله ضمن المنعطف؟’".

وتابع: "عندما بدأنا العمل، كنا نستعمل عمليات محاكاة حاسوبية، من ثم قلنا ’حسناً علينا الوصول إلى هذا المستوى من الميلان لتحقيق الهدف’. قمت بتقييم كلتا الطريقتين لناحية ثبات السيارة وخسارة الانسيابية، وبدا أن ذلك قد ينجح".

واسترسل: "من ثم كانت لدينا مسألة إمكانية تحقيق ذلك فعلاً مع السيارات الحالية".

واستطرد: "قام طاقم عمل الحلبة بعمل جيد، حيث قالوا: ’نعم، يمكن القيام بذلك، نعتقد أنه من الممكن القيام بذلك ونحن مهتمون جداً بذلك’".

وأضاف: "لذا خضنا حواراً مع ’فيا’، وقاموا بتحليل البيانات وغيرها من الأمور الأخرى".

واختتم: "قمنا بالاستفادة من خبرات الأشخاص الصحيحين ونجحنا بالخروج بحلّ مناسب".

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