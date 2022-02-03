الفورمولا واحد تقدم خطة معدلة من ثلاثة سباقات قصيرة في 2022

بعد تجربة ناجحة لثلاثة سباقات قصيرة العام الماضي، خططت ليبرتي ميديا مالكة البطولة لتوسيع هذه الصيغة لتشمل ست جولات في الموسم الجديد.

وكان من المقرر أن تقام في جولات: البحرين الافتتاحية، إيمولا، كندا، النمسا، هولندا والبرازيل.

لكنّ النقاشات حيال هذه الصيغة لم تتوقف وسط تصاعد المقاومة من الفرق الكبيرة حيال التكاليف التي قد تنتج عنها.

وقدمت البطولة حزمة إنفاق مالي إضافي مسموح بقيمة 500.000 مليون دولار أمريكي للجولات الخمسة الأولى ومن ثم 150.000 دولارًا أمريكيًا لكل جولة تالية.

وبالنسبة للصيغة الأولى المقررة سابقًا من ستة سباقات قصيرة، كان هذا يعني إنفاقًا إضافيًا بقيمة 2.65 مليون دولار أمريكي لكل فريق.

لكن، وعلى عكس 2021، لن يتم السماح بإنفاق إضافيٍ لقاء الحوادث، حيث بدا من الموسم الماضي أن هذا غير ضروري.

وبينما بدت أغلب الفرق مسرورة من عرض ليبرتي ميديا، لكن الفرق الكبيرة عارضت ذلك حيث تريد رفعًا أكبر لسقف النفقات لتغطية كامل التكاليف التي قد تنتج عن السباقات القصيرة.

وبدا أن أحد الفرق قد اقترح رفع السقف بمقدار 5 ملايين دولار أمريكي، وهذا ما دفع زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين لانتقاد ذلك التصرف.

ولا تحظى فكرة رفع سقف النفقات بتأييد أحد سوى الفرق الثلاثة الكبيرة.

وقبل اجتماع 14 شباط/فبراير للجنة الفورمولا واحد، وضعت ليبرتي ميديا خطة معدلة تقضي بإقامة ثلاثة سباقات قصيرة بدلًا من الستة.

ويبدو أن ليبرتي، "فيا" وأغلب فرق البطولة لا تدعم فكرة رفع سقف النفقات، بالتالي يتوجب البحث عن صفقة أفضل.

لكن من دون موافقة، ريد بُل، مرسيدس وفيراري، يبدو أن إمكانية التخلي عن فكرة السباقات القصيرة بأكملها، ما زالت واردة.

ولم يتم اتخاذ قرار بعد حيال الخطوة المقترحة هذه، ووفقًا لتحليلات البطولة، تشير التقديرات إلى أن ستة سباقات قصيرة قد ترفع موارد الفورمولا واحد بمقدار 10 ملايين دولار أمريكي سيتم تشاركها مع الفرق.