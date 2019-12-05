الفورمولا واحد تغير قانون وزن السيارات المثير للجدل لموسم 2020

تعرض بيير غاسلي سائق ريد بُل "السابق في باكو"، وسيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت (في أوستن)، إلى عقوبة الانطلاق من خط الحظائر وذلك بعد أن أخطآ الإشارة الضوئية عن غير قصد ولم يصعدا للتحقق من وزن سيارتيهما خلال حصص التجارب الحرة ليوم الجمعة.

وتسببت العقوبة الكبيرة بشكاوى الفرق حيالها.

حيث صرح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل لقناة "سكاي" عقب عقوبة غاسلي في باكو: "لو كنا أقل بخمسين كيلوغراماً عن الحد الأدنى المسموح، لكانت عقوبته أقل مما تلقاه بالفعل لتفويته تلك الإشارة الضوئية".

وأكمل: "هذا القانون ما زال من الحقبة التي كنا نجري فيها التصفيات يوم الجمعة، وفي حال تم إلغاء التصفيات، حينها يجب عليهم العودة إلى الفترة التي سبقتها".

لكن، الطريقة التي تمت صياغة القانون بها تعني أن أي سائق يخطئ الإشارة الضوئية لوزن السيارة يوم الجمعة، يتلقى بشكل تلقائي عقوبة الانطلاق من خط الحظائر.

وعقب مناقشات بين الفرق والاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، تم الاتفاق على ضرورة إلغاء هذا القانون.

الآن، مع موافقة مجلس السيارات العالمي، سيتم منح المزيد من الحرية للحكام في 2020 لتقرير نوعية العقوبة.

وينص القانون الآن أنه وفي حال أخطأ السائق في التوقف لوزن سيارته، فإن المسألة ستصبح ببساطة "بين يدي الحكام"، الذين سيقررون نوع العقوبة.