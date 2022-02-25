الفورمولا واحد تعود إلى الوضع المالي الطبيعي في 2021 بالرغم من جائحة كورونا

تلقّت الأرقام الماليّة للبطولة ضربة قويّة في 2020 بسبب جائحة كورونا التي أدّت إلى الاقتصار على إقامة 17 سباقًا أغلبها من دون حضور مشجّعين.

وانهارت مداخيل البطولة من 2022 مليون دولار في 2019 إلى 1145 مليون دولار في 2020.

لكن في 2021 وبالرغم من التأثير المتواصل لجائحة كورونا، فقد أقامت البطولة 22 سباقًا بحضور المشجّعين في أغلبها وهو ما ساعد على رفع مداخيل الفورمولا واحد إلى 2136 مليون دولار.

كما تعزّزت المداخيل بدفعة لمرّة واحدة من خلال إلغاء عقد جائزة فيتنام الكبرى التي كان من المفترض أن تُقام للمرّة الأولى في 2020.

نتيجة لذلك فقد تمّ تحويل خسارة المداخيل العمليّة المقدّرة بـ 386 مليون دولار في 2020 إلى أرباحٍ بقيمة 92 مليون دولار في 2021 بعد دفع حصص الفرق العشرة.

كما أنّا دفعات الفرق الإجماليّة عرفت تعافيًا مثيرًا، إذ أنّها انهارت من 1012 مليون دولار في 2019 إلى 711 في 2020 قبل أن تعود لتتعافى إلى 1068 في 2021.

وأوضحت ليبرتي ميديا أنّ عودة الجماهير لحضور السباقات كانت العامل الدافع الرئيسي وراء تعافي المداخيل في 2021.

كما شدّدت في ذات الوقت على أنّ جنت المزيد من المداخيل من عقود السباقات وعقود البث والرعاية.