الفورمولا واحد تعمل مع مروّج سباق بلجيكا على خيارات لأصحاب التذاكر

شهد مشجّعو سباق بلجيكا لفّتين رسميّتين خلف سيارة الأمان بعد تسبّب الأمطار الغزيرة في تأخير المجريات بحوالي ثلاث ساعات قبل إعلان انتهائه واعتبار نتيجته رسميّة إثر إكمال المسافة الدنيا الضروريّة.

وجاء قرار إكمال لفّتين خلف سيارة الأمان ومنح نصف النقاط لقاء الترتيب النهائيّ ليُطلق سلسلة من الانتقادات من قبل عددٍ من السائقين بمن فيهم لويس هاميلتون، وسيباستيان فيتيل، وفرناندو ألونسو ولاندو نوريس.

وكان هاميلتون أكثرهم انتقادًا، قائلًا أنّ القرار يتمحور بالكامل حول المال، وأنّ المشجّعين يستحقون إرجاع أموالهم كونهم "سُرقوا".

وقال ستيفان دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد بعد السباق أنّ هناك محادثات جارية مع مروّج السباق حيال أيّ طرقٍ لإرجاع الأموال، كونه هو المسؤول عن مبيعات التذاكر.

وأكّدت الفورمولا واحد اليوم الأربعاء في بيانٍ أصدرته أنّها تستكشف الخيارات المتاحة للمشجّعين الذين حضروا يوم السباق.

وجاء في البيان: "على إثر تأثير الأحوال الجويّة في سباق جائزة بلجيكا الكبرى يوم الأحد 29 أغسطس الماضي، تعمل الفورمولا واحد والمروّج على عددٍ من الخيارات المختلفة لأصحاب التذاكر، وذلك للتعبير عن اعترافنا وشكرنا لهم تفانيهم والتزامهم".

وأكمل: "سنُقدّم المزيد من التفاصيل في أقرب وقتٍ ممكن في ظلّ رغبتنا شكر المشجّعين على دعمهم المتواصل وشغفهم بالفورمولا واحد".

ويُعتقد بأنّ الفورمولا واحد واثقة من إيجاد حلٍ عادلٍ بعد إدراكها خيبة أمل مشجّعي سبا، ما دفعها للتحرّك.

وطالب دومينيكالي بمراجعة كتيّب قوانين الفورمولا واحد على خلفيّة أحداث الأحد، بينما أعلن جان تود رئيس "فيا" أمسٍ الثلاثاء عن أنّ قانون اللفّتين ستتمّ مراجعته خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد مطلع أكتوبر المقبل.

وكان دومينيكالي قد رفض مزاعم هاميلتون بعد السباق بأنّ اللفّتين خلف سيارة الأمان جاءتا لأسباب تجاريّة بحتة، قائلًا أنّ ذلك "غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف: "عندما نتحدّث عن التسابق فهناك مسؤوليّة، وهناك إجراءات واضحة، وتلك الأشياء غير مرتبطة على الإطلاق".