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الفورمولا واحد تُعلن عن موسمٍ رابع من سلسلة نتفلكس

أعلن القائمون على بطولة العالم للفورمولا واحد عن عودة سلسلة "قد للنجاة" (درايف تو سرفايف) على منصّة "نتفلكس" بموسمٍ رابع في 2022.

الفورمولا واحد تُعلن عن موسمٍ رابع من سلسلة نتفلكس

ضمن تغريدة قصيرة نُشرت صباح اليوم الخميس، قالت الفورمولا واحد أنّ السلسلة ستعود في العام المقبل.

بُثّت سلسلة نتفليكس للمرّة الأولى في 2019 ولاقت نجاحات باهرة بالنسبة لشركة ليبرتي ميديا المالكة الجديدة للبطولة خاصة بعد إطلاقها لموجة اهتمام كبيرة في الأوساط الشابة والسوق الأمريكيّة.

كما تلقّت السلسلة عدّة جوائز مرموقة على إثر النجاحات المتواصلة على مدار المواسم الثلاثة الماضية.

 

وقدّمت السلسلة منظورًا فريدًا داخل أروقة الفرق، وذلك عبر اختيار نتفلكس لقصص مختلفة من كلّ فريق على مدار الموسم بأكمله.

وقال إيان هولمز مدير الحقوق الإعلاميّة في الفورمولا واحد لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقتٍ سابقٍ من هذا العام أنّ السلسلة فتحت أعين البطولة حيال نموّ القاعدة الجماهيريّة التي يُمكن للفئة الملكة كسبها.

وقال حيال ذلك: "ما أثبتته السلسلة لنا هو قدر الجماهير المتاحة، وكيف يُمكننا التواصل مع المشجّعين الحاليين بطريقة مختلفة".

وأضاف: "ما أظهرته لنا سلسلة نتفلكس هو أنّ هناك شهيّة لمحتوى لا يظهر في عرض ما قبل السباق الاعتيادي. لكن له مكان وهناك إعجابٌ واندهاشٌ به في صفوف الجماهير".

وأردف: "كما أثبتت السلسلة لنا أنّ الأفراد والشخصيات والسائقين – وحتّى بعض مدراء الفرق في بعض الأحيان – هم الذين يحظون بالاهتمام الأكبر".

وأكمل: "الأمر أشبه ببرنامج تدفعه الشخصيات. أعتقد بأنّ السلسلة سلّطت الضوء على ذلك، وتجدر الإشادة بالفرق لانفتاحها وموافقتها على قبول هذا المشروع والسماح للكاميرات بالتواجد في أماكن لم يُسمح لها بالتواجد فيها مطلقًا سابقًا".

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