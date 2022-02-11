الفورمولا واحد تُعلن عن مواعيد انطلاق سباقات 2022

سيكون موسم 2022 الأضخم في تاريخ الفورمولا واحد عبر 23 سباقًا، وسينطلق في 20 مارس في البحرين وينتهي بعد ثمانية أشهر في الـ 20 من نوفمبر في أبوظبي.

وكجزء من محاولة الفورمولا واحد تقليص عطلة نهاية الأسبوع إلى ثلاثة أيّام عبر التخلي عن يوم المؤتمر الصحفي يوم الخميس، ستُقام حصص التجارب الحرّة أيّام الجمعة في مرحلة متأخّرة من اليوم من أجل إجراء الأنشطة الصحفيّة صباحًا.

ذلك يعني أنّ التجارب الحرّة الأولى ستُنقل من الساعة الـ 11:30 بالتوقيت المحلي في معظم الجولات إلى الساعة الواحدة أو الثانية بعد الزوال.

وفي معظم الحالات بالنسبة للتجارب الحرّة الثانية فسيتمّ نقلها من الثالثة بعد الزوال عادة بالتوقيت المحلي لتنطلق عند الخامسة في أكثر من نصف جولات الموسم.

وبالنسبة لأيّام السبت فإنّ التجارب الحرّة الثالثة والتصفيات ستُقدّم بساعة في أغلب الأحداث، حيث ستُقام التجارب الحرّة الثالثة الآن في الجولات الأوروبيّة عند الواحدة بعد الزوال وتليها التصفيات عند الساعة الرابعة.

في المقابل لم يكن هناك تغيير درامي في مواعيد انطلاق السباقات يوم الأحد. ومثلما كان عليه الحال في العام الماضي فإنّ أغلب الجوائز الكبرى ستنطلق عند رأس الساعة.

لكنّ جائزة ميامي الكبرى الجديدة في 8 مايو ستنطلق على الساعة 3:30 بالتوقيت المحلي أو 7:30 بتوقيت غرينيتش.

في المقابل لم يتمّ تقديم أيّة تفاصيل إضافيّة بشأن خطط السباقات القصيرة، والتي من المنتظر أن تُعتمد في ثلاث جولات كحلٍ وسطٍ مع الفرق بعد أن كان من المفترض اعتمادها في ستّ جولات.

الموعد السباق التجارب الأولى التجارب الثانية التجارب الثالثة التصفيات السباق محلي غرينتش محلي غرينتش 20-مارس البحرين 15:00 18:00 15:00 18:00 15:00 18:00 15:00 27-مارس المملكة العربية السعوديّة 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 10-أبريل أستراليا 13:00 16:00 13:00 16:00 06:00 15:00 5:00 24-أبريل إيميليا رومانيا 14:00 17:00 13:00 16:00 14:00 15:00 13:00 8-مايو ميامي 14:30 17:30 13:00 16:00 20:00 15:30 19:30 22-مايو إسبانيا 14:00 17:00 13:00 16:00 14:00 15:00 13:00 29-مايو موناكو 14:00 17:00 13:00 16:00 14:00 15:00 13:00 12-يونيو أذربيجان 15:00 18:00 15:00 18:00 14:00 15:00 11:00 19-يونيو كندا 14:00 17:00 13:00 16:00 20:00 14:00 18:00 3-يوليو بريطانيا 13:00 16:00 12:00 15:00 14:00 15:00 14:00 10-يوليو النمسا 14:00 17:00 13:00 16:00 14:00 15:00 13:00 24-يوليو فرنسا 14:00 17:00 13:00 16:00 14:00 15:00 13:00 31-يوليو المجر 14:00 17:00 13:00 16:00 14:00 15:00 13:00 28-أغسطس بلجيكا 14:00 17:00 13:00 16:00 14:00 15:00 13:00 4-سبتمبر هولندا 14:00 17:00 13:00 16:00 14:00 15:00 13:00 11-سبتمبر إيطاليا 14:00 17:00 13:00 16:00 14:00 15:00 13:00 25-سبتمبر روسيا 13:00 16:00 13:00 16:00 13:00 14:00 11:00 2-أكتوبر سنغافورة 18:00 21:00 18:00 21:00 13:00 20:00 12:00 9-أكتوبر اليابان 13:00 16:00 13:00 16:00 07:00 14:00 5:00 23-أكتوبر الولايات المتّحدة 14:00 17:00 14:00 17:00 22:00 14:00 19:00 30-أكتوبر المكسيك 13:00 16:00 12:00 15:00 20:00 14:00 19:00 13-نوفمبر البرازيل 13:00 16:00 13:00 16:00 19:00 15:00 18:00 20-نوفمبر أبوظبي 14:00 17:00 15:00 18:00 14:00 17:00 13:00