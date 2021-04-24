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الفورمولا واحد تُعلن عن صفقة جديدة بثلاثة أعوام مع جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا

ستُواصل الفورمولا واحد إقامة جائزة اليابان الكبرى على حلبة سوزوكا حتّى نهاية موسم 2024 على أقلّ تقدير بعد تمديد العقد الحالي بثلاثة أعوام.

الفورمولا واحد تُعلن عن صفقة جديدة بثلاثة أعوام مع جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا

استضافت سوزوكا سباق اليابان في جميع المواسم منذ 1987 ما عدا عامين، لكنّ عقدها الحالي ينتهي مع نهاية سباق 2021 بين 8 و10 أكتوبر.

وضمن إعلان صدر صباح اليوم السبت، كشفت الفورمولا واحد عن توصّلها لاتّفاق بثلاثة أعوامٍ مع مروّج السباق الحالي.

وقال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد: "أنا مسرورٌ حقًا بمواصلة الفورمولا واحد التسابق في حلبة سوزوكا لثلاثة أعوامٍ إضافيّة".

وأضاف: "تتمتّع اليابان بمكانة خاصة في عقول مشجّعي الفورمولا واحد حول العالم، واستضافت سوزوكا الكثير من اللحظات الأسطوريّة في تاريخ البطولة، وذلك عبر حسم 11 لقبًا هناك".

وأردف: "دائمًا ما قدّمت جائزة اليابان الكبرى إثارة حابسة للأنفاس، وأنا متحمّسٌ لقدرتنا على مواصلة توفير هذه الإثارة والحماس لعشّاق رياضة المحرّكات الشغوفين في اليابان".

وكانت العديد من المخاوف قد طُرحت بشأن مستقبل الفورمولا واحد في اليابان بالنظر إلى مغادرة هوندا للبطولة نهاية الموسم الجاري، لكنّ بزوغ نجم يوكي تسونودا ناشئ ألفا تاوري يعني أرجحيّة تواصل الاهتمام الياباني في الأعوام المقبلة.

وقال دومينيكالي أنّ تمديد عقد سوزوكا "جزء من التزام طويل الأمد بتعزيز حضور البطولة في القارة الآسيويّة". وتُقيم الفورمولا واحد سباقات في سنغافورة والصين كذلك، في حين يبقى سباق فيتنام المُلغى دربًا تحرص السلسلة على استكشافه في المستقبل.

وستحتفل سوزوكا بعيد ميلادها الـ 60 في 2022، حيث قال كاورو تاناكا الرئيس المدير الممثّل لشركة موبيليتلاند المروّجة للسباق أنّ الحلبة ستبلغ لحظة فارقة عبر خوض "تحديات جديدة للمستقبل بالتوازي مع حماسها بتاريخ وتقاليد الرياضة، ما من شأنه توفير بعض المفاجآت السارة والتجارب العاطفية بالنسبة للمشجّعين".

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