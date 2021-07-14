تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / لورانس سترول "سيقوم بكل ما يلزم" لدفع أستون مارتن نحو إحراز لقب الفورمولا واحد التالي / كولتارد: هاميلتون "يستمتع حقاً" بمعركة اللقب في مواجهة فيرشتابن
فورمولا 1 أخبار

الفورمولا واحد تعلن عن خطة منح دراسية وبرامج تدريب لتحسين التنوّع العرقي

كشفت بطولة العالم للفورمولا واحد عن خططها لتقديم منح دراسية وبرامج تدريب وتدريب مهني، والتي تهدف للتركيز على المجموعات غير الممّثلة بشكل كبير في ظل السعي لتحسين التنوّع العرقي داخل الصناعة بشكل عام.

الفورمولا واحد تعلن عن خطة منح دراسية وبرامج تدريب لتحسين التنوّع العرقي

كجزء من مبادرة # WeRaceAsOn، أعلنت الفورمولا واحد في يونيو/حزيران من العام الماضي أنّها ستبني أساسًا للمساعدة في تمويل المنح الدراسية والدروس التعليمية للطلبة من خلفيات أكثر تنوعًا من الناحية العرقية، وقد تم دعم ذلك بتبرّع بلغت قيمته مليون دولار من تشايس كاري الرئيس التنفيذي السابق للفورمولا واحد.

وأتى ذلك بعد سعي دؤوب من بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون لجعل البطولة متنوّعة عرقيًا بشكل أكبر، حيث أطلق سائق مرسيدس "لجنة هاميلتون" للبحث في أسباب نقص تمثيل مجموعات أصحاب البشرة السوداء والأقليات العرقية الأخرى في البطولة.

اقرأ أيضاً:

وقد تم الكشف عن نتائج تلك اللجنة في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي وجدت أنّ 1 بالمئة فقط من الموظفين في الفورمولا واحد ينتمون إلى أصحاب البشرة السوداء.

وشرحت الفورمولا واحد من جهتها الخطط الهادفة لتوفير مزيد من الفرص من خلال برنامجها للمنح الدراسية في مارس/أذار الماضي، لكنّها حددت اليوم بشكل كامل الإجراءات التي ستقوم باتّخاذها في هذا الصدد.

حيث ستكون هنالك 10 منح دراسية في هندسة الفورمولا واحد متاحة للطلبة من "المجموعات غير الممّثلة بشكل كبير من الأقليات العرقية، النساء، وأولئك من خلفيات أقل ثراءً"، إذ تغطي المنح كامل تكلفة الدراسة إلى جانب توفير راتب معيشي.

هذا وتعهّدت كامل فرق الفورمولا واحد العشرة بتوفير فرص اكتساب خبرة العمل إلى صاحب المنحة خلال وقت دراسته في الجامعة، مع وجود معاهد شريكة متمركزة في المملكة المتحدة وإيطاليا.

فيما سيشهد برنامج التدريب المهني في الفورمولا واحد "وضع اثنين من المتدربين مهنيًا لفترة طويلة من مجموعات غير ممثلة داخل البطولة في 2021. وسيبدأ برنامج التدريب المهني في سبتمبر/أيلول ويركّز على الهندسية الميانيكية".

أمّا برنامج التدريب "إنترنشيب" فسيشهد عرض وظائف قصيرة وطويلة الأمد على 6 متدربين من مجموعات غير ممثلة هذا العام، اثنان منهم تمّ بالفعل تعيينهم في فرق رياضة السيارات والتسويق في الفورمولا واحد.

اقرأ أيضاً:

وتعقيبًا على تلك الخطوة، علّق ستيفانو دومينيكالي الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا واحد قائلًا: "الفورمولا واحد رياضة عالمية مع مشجّعين من كافة الأرجاء. حيث نرغب بأن نكون رياضة متنوعة عرقيًا مثل قاعدة المشجعين لدينا، ولذلك نتّخذ تلك الخطوات من أجل ضمان أن يحظى أصحاب المواهب من المجموعات غير الممثلة بأفضل فرص للدخول في غمار البطولة وبناء مسيرات مهنية رائعة".

وأضاف: "أنا مسرور بالإعلان بأنّ تلك المنح الدراسية وبرامج التدريب والتدريب المهني ستوفّر لهم الفرصة لتحقيق أحلامهم في الفورمولا واحد، حيث أعلم بأن لهم مستقبل مشرق. كما أودّ توجيه شكر خاص لتشايس الذي يموّل تبرّعه السخي المنح الدراسية العشر".

المشاركات
التعليقات
لورانس سترول "سيقوم بكل ما يلزم" لدفع أستون مارتن نحو إحراز لقب الفورمولا واحد

المقال السابق

لورانس سترول "سيقوم بكل ما يلزم" لدفع أستون مارتن نحو إحراز لقب الفورمولا واحد

المقال التالي

كولتارد: هاميلتون "يستمتع حقاً" بمعركة اللقب في مواجهة فيرشتابن

كولتارد: هاميلتون "يستمتع حقاً" بمعركة اللقب في مواجهة فيرشتابن
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟

1 س
2
فورمولا 1

تحليل: هل عاد ألونسو إلى عهده القديم داخل الحلبة وخارجها؟

23 س
3
فورمولا 1

كولتارد: هاميلتون "يستمتع حقاً" بمعركة اللقب في مواجهة فيرشتابن

3 س
4
فورمولا 1

برون: الفورمولا واحد "لن تفرض" سباقات التصفيات القصيرة مستقبلاً

5 س
5
فورمولا 1

فيراري: جدول مواعيد نهاية أسبوع السباق القصير يفتح الباب أمام "فوضى" الإعدادات

أحدث الأخبار
ماركو: غاسلي "المختلف" لن يؤدي الآن مثلما فعل عندما قاد لصالح ريد بُل
فورمولا 1

ماركو: غاسلي "المختلف" لن يؤدي الآن مثلما فعل عندما قاد لصالح ريد بُل

الفورمولا واحد تتجه لإحياء أكاليل الزهور التقليدية في سباق سيلفرستون القصير
فورمولا 1

الفورمولا واحد تتجه لإحياء أكاليل الزهور التقليدية في سباق سيلفرستون القصير

35د
كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟
فورمولا 1

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟

1 س
كولتارد: هاميلتون "يستمتع حقاً" بمعركة اللقب في مواجهة فيرشتابن
فورمولا 1

كولتارد: هاميلتون "يستمتع حقاً" بمعركة اللقب في مواجهة فيرشتابن

3 س
الفورمولا واحد تعلن عن خطة منح دراسية وبرامج تدريب لتحسين التنوّع العرقي
فورمولا 1

الفورمولا واحد تعلن عن خطة منح دراسية وبرامج تدريب لتحسين التنوّع العرقي

3 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟

تحليل: هل عاد ألونسو إلى عهده القديم داخل الحلبة وخارجها؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: هل عاد ألونسو إلى عهده القديم داخل الحلبة وخارجها؟

كولتارد: هاميلتون "يستمتع حقاً" بمعركة اللقب في مواجهة فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

كولتارد: هاميلتون "يستمتع حقاً" بمعركة اللقب في مواجهة فيرشتابن

برون: الفورمولا واحد "لن تفرض" سباقات التصفيات القصيرة مستقبلاً
فورمولا 1 فورمولا 1

برون: الفورمولا واحد "لن تفرض" سباقات التصفيات القصيرة مستقبلاً

فيراري: جدول مواعيد نهاية أسبوع السباق القصير يفتح الباب أمام "فوضى" الإعدادات
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: جدول مواعيد نهاية أسبوع السباق القصير يفتح الباب أمام "فوضى" الإعدادات

شرحٌ لأبرز تغييرات قوانين الفورمولا واحد لموسم 2019
فورمولا 1 فورمولا 1

شرحٌ لأبرز تغييرات قوانين الفورمولا واحد لموسم 2019

راسل: لن يتمّ إعلان أيّ شيء بشأن مستقبلي في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: لن يتمّ إعلان أيّ شيء بشأن مستقبلي في سيلفرستون

تحليل: كيف جنّب عقد هاميلتون الجديد "المنسوخ عن السابق" مرسيدس مشاكل إضافية؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف جنّب عقد هاميلتون الجديد "المنسوخ عن السابق" مرسيدس مشاكل إضافية؟

أحدث الأخبار

ماركو: غاسلي "المختلف" لن يؤدي الآن مثلما فعل عندما قاد لصالح ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

ماركو: غاسلي "المختلف" لن يؤدي الآن مثلما فعل عندما قاد لصالح ريد بُل

الفورمولا واحد تتجه لإحياء أكاليل الزهور التقليدية في سباق سيلفرستون القصير
فورمولا 1 فورمولا 1

الفورمولا واحد تتجه لإحياء أكاليل الزهور التقليدية في سباق سيلفرستون القصير

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟

كولتارد: هاميلتون "يستمتع حقاً" بمعركة اللقب في مواجهة فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

كولتارد: هاميلتون "يستمتع حقاً" بمعركة اللقب في مواجهة فيرشتابن

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.