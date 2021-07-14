الفورمولا واحد تعلن عن خطة منح دراسية وبرامج تدريب لتحسين التنوّع العرقي

كجزء من مبادرة # WeRaceAsOn، أعلنت الفورمولا واحد في يونيو/حزيران من العام الماضي أنّها ستبني أساسًا للمساعدة في تمويل المنح الدراسية والدروس التعليمية للطلبة من خلفيات أكثر تنوعًا من الناحية العرقية، وقد تم دعم ذلك بتبرّع بلغت قيمته مليون دولار من تشايس كاري الرئيس التنفيذي السابق للفورمولا واحد.

وأتى ذلك بعد سعي دؤوب من بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون لجعل البطولة متنوّعة عرقيًا بشكل أكبر، حيث أطلق سائق مرسيدس "لجنة هاميلتون" للبحث في أسباب نقص تمثيل مجموعات أصحاب البشرة السوداء والأقليات العرقية الأخرى في البطولة.

وقد تم الكشف عن نتائج تلك اللجنة في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي وجدت أنّ 1 بالمئة فقط من الموظفين في الفورمولا واحد ينتمون إلى أصحاب البشرة السوداء.

وشرحت الفورمولا واحد من جهتها الخطط الهادفة لتوفير مزيد من الفرص من خلال برنامجها للمنح الدراسية في مارس/أذار الماضي، لكنّها حددت اليوم بشكل كامل الإجراءات التي ستقوم باتّخاذها في هذا الصدد.

حيث ستكون هنالك 10 منح دراسية في هندسة الفورمولا واحد متاحة للطلبة من "المجموعات غير الممّثلة بشكل كبير من الأقليات العرقية، النساء، وأولئك من خلفيات أقل ثراءً"، إذ تغطي المنح كامل تكلفة الدراسة إلى جانب توفير راتب معيشي.

هذا وتعهّدت كامل فرق الفورمولا واحد العشرة بتوفير فرص اكتساب خبرة العمل إلى صاحب المنحة خلال وقت دراسته في الجامعة، مع وجود معاهد شريكة متمركزة في المملكة المتحدة وإيطاليا.

فيما سيشهد برنامج التدريب المهني في الفورمولا واحد "وضع اثنين من المتدربين مهنيًا لفترة طويلة من مجموعات غير ممثلة داخل البطولة في 2021. وسيبدأ برنامج التدريب المهني في سبتمبر/أيلول ويركّز على الهندسية الميانيكية".

أمّا برنامج التدريب "إنترنشيب" فسيشهد عرض وظائف قصيرة وطويلة الأمد على 6 متدربين من مجموعات غير ممثلة هذا العام، اثنان منهم تمّ بالفعل تعيينهم في فرق رياضة السيارات والتسويق في الفورمولا واحد.

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وتعقيبًا على تلك الخطوة، علّق ستيفانو دومينيكالي الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا واحد قائلًا: "الفورمولا واحد رياضة عالمية مع مشجّعين من كافة الأرجاء. حيث نرغب بأن نكون رياضة متنوعة عرقيًا مثل قاعدة المشجعين لدينا، ولذلك نتّخذ تلك الخطوات من أجل ضمان أن يحظى أصحاب المواهب من المجموعات غير الممثلة بأفضل فرص للدخول في غمار البطولة وبناء مسيرات مهنية رائعة".

وأضاف: "أنا مسرور بالإعلان بأنّ تلك المنح الدراسية وبرامج التدريب والتدريب المهني ستوفّر لهم الفرصة لتحقيق أحلامهم في الفورمولا واحد، حيث أعلم بأن لهم مستقبل مشرق. كما أودّ توجيه شكر خاص لتشايس الذي يموّل تبرّعه السخي المنح الدراسية العشر".