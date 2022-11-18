الفورمولا واحد تعلن عن بطولة "اف1 أكاديمي" النسائية لموسم 2023

تهدف السلسلة الجديدة إلى زيادة مستويات التمثيل النسائي على شبكة انطلاق البطولات المغذية للفورمولا واحد، وللمساعدة كذلك في تقدم الفتيات نحو قمة هرم السباقات.

وستنطلق السلسلة التي ستكون على مستوى الفورمولا 4 في 2023، وستتضمن مشاركة 15 سيارة مع 5 فرق تشارك كل منها بثلاث سائقات.

وهذه الفرق ستكون بالفعل فرقًا مشاركة في الفورمولا 2 والفورمولا 3، وستتألف البطولة من 7 جولات تشهد كل منها 3 سباقات، على أن تتواجد جولة واحدة على الأرجح ضمن عطلة نهاية أسبوع الفورمولا واحد.

وجاء في بيانٍ من الفورمولا واحد عن ذلك: "خلال تقييم العراقيل التي تواجه فتيات السائقات ضمن السعي لدخول الفورمولا واحد، بات واضحًا بأنهن لا يملكن ذات القدر من الخبرة مثل السائقين الرجال من نفس الفئة العمرية".

وأضاف: "الهدف هو ملء تلك الفجوة وتوفير وصول لهن لمزيد من الوقت على المسار، التسابق والاختبارات. كما ستنمو خبراتهن كذلك عبر العمل مع فرق محترفة لها مكانتها في عالم رياضة السيارات ومعروفة بتنمية المواهب الشابة، والتي ستساعدهن كذلك على تطوير المهارات التقنية، الجسدية والذهنية الضرورية".

وهذا وستعتمد بطولة "اف1 أكاديمي" هيكل تاتوس تي421 المستخدم في الفورمولا 4، ومحركات من أوتوتيكنيكا القادرة على توليد طاقة بقدرة 165 حصانًا، إلى جانب إطارات من بيريللي.

وستتم إدارة البطولة الجديدة من قِبَل برونو ميشيل المدير التنفيذي لشركة فورمولا موتورسبورت التي تشرف على الفورمولا 2 والفورمولا 3.

هذا وأشارت الفورمولا واحد إلى في إعلانها إلى أن السلسلة الجديدة لا تهدف لتكون بديلًا لسلسلة دبليو النسائية التي تم تأسيسها في 2019، واضطرّت لإنهاء موسمها هذا العام مبكرًا بسبب المشاكل المالية.

إذ صرحت الفورمولا واحد بأن بطولة اف1 أكاديمي "تهدف لتطوير وتجهيز السائقات الشابات للتقدم لمستويات أعلى في المنافسة، بما فيها سلسلة دبليو، الفورمولا 3 والفورمولا 2 والفورمولا واحد".