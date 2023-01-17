الفورمولا واحد تعلن عدم استبدال جائزة الصين الكبرى 2023
ستضم روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2023، 23 سباقاً فقط، بعد أن تم الإعلان اليوم عن عدم وجود بديل لجائزة الصين الكبرى.
كانت الروزنامة الأصلية تضم 24 سباقاً، مع جولة شنغهاي التي كانت مقررة يوم 16 أبريل/نيسان.
لكن وبسبب قوانين جائحة كورونا الصارمة، فلم يكن من الممكن إقامة الجولة، وترك إلغاء الجائزة فراغاً كبيراً في الروزنامة ما بين جائزتي أستراليا 2 أبريل وأذربيجان 30 أبريل.
ودرست البطولة في البداية فكرة تبديل مواعيد الجوائز وتغييرها، لكن منظمي جائزة أذربيجان رفضوا الفكرة لدواعي تتعلق بالظروف الجوية.
وبينما تمت دراسة عدة حلبات، مثل بورتيماو في البرتغال، لكن الفكرة لم تتطور أكثر من ذلك.
وبالرغم من آمال تخفيف القوانين لاحقاً، مع إمكانية تبديل موعد الصين بجولة أخرى في القسم الأخير من الروزنامة، لكن تم نفي ذلك أيضاً.
بالتالي أعلنت الفورمولا واحد أن روزنامة الموسم ستتألف من 23 سباقاً فقط.
حيث جاء في بيان قصير: "تؤكد الفورمولا واحد أن موسم 2023 سيتألف من 23 سباقاً. وستبقى جميع المواعيد السابقة دون تغيير".
ذلك يعني أنه سيكون هناك فارق 3 أسابيع بين سباقي ملبورن وباكو.
وتواجد 23 سباقاً سيحمل معه تعقيدات على الفرق والمكونات، فيما يتعلق بعلب التروس، سيحق لكل سائق 4 منها طوال الموسم، بينما كان سيحصل على 5 لو كانت الروزنامة مكونة من 24 سباقاً.
وسيبقى عدد وحدات الطاقة الأقصى المسموح دون تغيير، وكذلك مكوناتها.
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