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الفورمولا واحد تعلن صفقة شراكة طويلة الأمد مع "أرامكو" السعودية

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الفورمولا واحد تعلن صفقة شراكة طويلة الأمد مع "أرامكو" السعودية
10-03-2020

أعلنت الفورمولا واحد عن صفقة شراكة طويلة الأمد مع شركة "أرامكو" السعودية الرائدة في مجال إنتاج الطاقة والكيميائيات.

باتت "أرامكو" سادس شريك عالمي عملاق للفورمولا واحد من بعد "دي.أتش.أل"، الخطوط الإماراتية، هاينكن، بيريللي وروليكس.

ستتضمن الصفقة ظهور العلامة التجارية لشركة "أرامكو" في أغلب السباقات، كما ستكون الراعي الرئيسي لسباقات الولايات المتحدة، إسبانيا وهنغاريا في 2020.

كما ستظهر في التغطية الحية أو عن طريق المنصات الرقمية المتعددة للبطولة.

من جهته قال تشايس كاري الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا واحد: "يسرنا الترحيب بشركة ’أرامكو’ في عائلة الفورمولا واحد كشريك عالمي على المدى الطويل مع بداية موسم 2020".

وأكمل: "نحن نتطلع قدماً لتشارك خبراتنا والعمل مع ’أرامكو’ على نواحي الإبداع التقني، وسنستفيد بشكل هائل من الخبرات والقدرات التي تمتلكها ’أرامكو’ في مجالي الوقود والطاقة".

أما أمين ناصر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "أرامكو"، فقال: "تملؤنا الحماسة لشراكتنا مع الفورمولا واحد، العلامة الرياضية العالمية القوية والتي تمتلك الملايين من المتابعين حول العالم".

وأكمل: "بصفتنا أحد أهم الرواد الإبداعيين وأكبر مزوّد للطاقة في العالم، لدينا طموحٌ يتمثل في إيجاد حلول جذرية نحو محركات أفضل أداء وطاقة نظيفة".

واختتم: "شراكةٌ كهذه تعتبر هامة بالنسبة لنا على طريقنا نحو تحقيق طموحاتنا".

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