الفورمولا واحد تعلن تمديد عقد حلبة زاندفورت حتى نهاية موسم 2025

تم صرف استثمارات كبيرة في زاندفورت كي تعود إلى روزنامة الفورمولا واحد تماشياً مع صعود نجم هولندا، ماكس فيرستابن، حيث استضافت أول جائزة كبرى العام الماضي، بعد تأخير الاستضافة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتم توقيع عقد مبدئي لثلاث سنوات في 2020، لكن المفاوضات كانت جارية لتمديده.

وأعلنت البطولة عن إكمال العقد مع الحلبة لتبقى ضمن الروزنامة حتى 2025 على الأقل.

وكانت أول جائزة كبرى للفورمولا واحد في هولندا قد أقيمت عام 1952، وبقيت حتى 1985 قبل أن تخرج من البطولة.

شارل لوكلير، فيراري تصوير: فيراري

والعام الماضي تجاوز عدد الحضور مائة ألف شخص، حين حقق فيرستابن الفوز على أرضه بعد معركة متقاربة في مواجهة لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

لكن المنظمين اضطروا لإبعاد عدد من الجمهور عن الحلبة بعد استعمال الألعاب النارية التي يُمنع رميها على المسار.

حيث تم رفع العلم الأحمر خلال التصفيات بسبب تلك الألعاب النارية، بينما تمّ رمي المزيد منها في القسم الثالث للتصفيات.

وأدان فيرستابن هذه التصرفات التي وصفها "بالسخيفة" و"الغبية"، بينما عبّر توتو وولف مدير فريق مرسيدس عن إحباطه مما جرى.