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الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021

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الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021

أكدت الفورمولا واحد أنها ستغير مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021، وذلك بعد التخلي عن موعد البداية الاعتيادي الساعة 3.10 بعد الظهر.

من بين الخطوات الأولية التي اتخذتها ليبرتي ميديا بعد الاستحواذ على الفورمولا واحد في 2018، كانت تغيير موعد انطلاق السباقات الساعة الثانية ظهراً.

وكان السبب وراء ذلك يتمحور حول تسهيل مشاهدة الجمهور الأمريكي للبثّ، نظراً للفرق الكبير في التواقيت الزمنية.

كما تمّ تقديم موعد الانطلاقة عشر دقائق عن رأس الساعة وذلك لتسهيل الأمور على القنوات الناقلة.

وكما نقل موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً، تمت مناقشة هذه المسألة مع الفرق، وتم الاتفاق على إعادة مواعيد انطلاق بعض السباقات إلى التواقيت السابقة. أي الساعة الثانية ظهراً.

وبدءاً من موسم 2021، فإن أغلب السباقات الأوروبية ستبدأ الساعة 3 ظهراً، لكن ليس مع جميع السباقات، حيث سينطلق سباق باكو الساعة 4 ظهراً.

كما أن سباق جائزة البحرين الكبرى سينطلق الساعة 6 مساء، بينما ستكون مواعيد السباقات الليلة: سنغافورة في الساعة الثامنة مساء، والمملكة العربية السعودية 7 مساء.

كندا، اليابان، أمريكا ستنطلق الساعة 2 ظهراً. بينما سينطلق سباق المكسيك الساعة 1 ظهراً.

وأكدت الفورمولا واحد كذلك أن طول كل حصة من تجارب يوم الجمعة سيكون ساعة واحدة.

مواعيد انطلاق السباقات 2021:

التاريخ الجائزة الكبرى التصفيات السباق
    توقيت غرينتش توقيت غرينتش
28-مارس البحرين* 15:00 – 16:00 15:00
18-أبريل إيطاليا - إيمولا 13:00 – 14:00 13:00
02-مايو يؤكد لاحقاً 13:00 – 14:00 13:00
09-مايو إسبانيا 13:00 – 14:00 13:00
23-مايو موناكو** 13:00 – 14:00 12:00
06-يونيو أذربيجان 18:00 – 19:00 18:00
13-يونيو كندا 13:00 – 14:00 13:00
27-يونيو فرنسا 13:00 – 14:00 13:00
04-يوليو النمسا 14:00 – 15:00 14:00
18-يوليو المملكة المتحدة 13:00 – 14:00 13:00
01-أغسطس المجر 13:00 – 14:00 13:00
29-أغسطس بلجيكا 13:00 – 14:00 13:00
05-سبتمبر هولندا 13:00 – 14:00 13:00
12-سبتمبر إيطاليا - مونزا 12:00 – 13:00 12:00
26-سبتمبر روسيا 13:00 – 14:00 12:00
03-أكتوبر سنغافورة 06:00 – 07:00 05:00
10-أكتوبر اليابان 21:00 – 22:00 19:00
24-أكتوبر الولايات المتحدة الأمريكية 19:00 – 20:00 19:00
31-أكتوبر المكسيك*** 18:00 – 19:00 17:00
07-نوفمبر البرازيل 06:00 – 07:00 06:00
21-نوفمبر أستراليا 16:00 – 17:00 16:00
05-ديسمبر المملكة العربية السعودية 13:00 – 14:00 13:00
12-ديسمبر أبوظبي 13:00 – 14:00 13:00
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