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الفورمولا واحد تعتمد رسوميات توضيحية جديدة لموسم 2020

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الفورمولا واحد تعتمد رسوميات توضيحية جديدة لموسم 2020
23-06-2020

ستستعمل الفورمولا واحد رسوميات توضيحية جديدة لموسم 2020 وذلك ضمن سعيها لعرض المزيد من المعلومات للمتابعين.

ضمن جزء من التعاون ما بين البطولة و"خدمات ويب أمازون"، تمّ الكشف عن رسوميات توضيحية جديدة للفورمولا واحد خلال موسم 2020 الذي سينطلق بدايات الشهر المقبل.

أولى تلك الرسوميات ستستعمل خلال جولة النمسا الافتتاحية، وستوفر للمتابعين عرضاً لـ "درجة أداء السيارة".

وستأتي تلك الدرجة من مجموعة إحصائيات متعلقة بقوة السيارة، من بينها قوة المحرك، التماسك، الارتكازية والجرّ. وستكون هناك أربعة قياسات أساسية: السرعة ضمن المنعطفات البطيئة، السريعة، المقاطع المستقيمة وسهولة قيادة السيارة.

وبدءاً من السباق الثاني في سيلفرستون شهر أغسطس/آب المقبل، والذي يصادف الذكرى السبعين لانطلاقة سباقات الجائزة الكبرى، ستكون هناك رسوميات خاصة "بمقارنة سرعة السائقين" للمساعدة بالمقارنة بين السائقين الحاليين والقديمين. حيث تعود البيانات الإحصائية إلى موسم 1983.

ومنذ جائزة بلجيكا الكبرى، ستتضم إضافة رسوميات توضيحية للسرعة في المنعطفات البطيئة والسريعة ما سيسمح للمتابعين برؤية أداء السائقين ضمن المنعطفات.

وخلال النصف الثاني للموسم، هناك خطة لإدراج ثلاث رسوميات توضيحية أخرى: تقييم مهارات السائق، معدل تطور السائق والفريق والأداء الإجمالي خلال الموسم، إضافة إلى رسوميات خاصة بتوقع نتائج التصفيات والسباق.

وتهدف الرسوميات الخاصة بتقييم مهارات السائق إلى تحديد السائق الأفضل بشكل عام مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل الأداء المتعددة، مثل التصفيات، الانطلاقة، وتيرة السباق، إدارة الإطارات والتجاوزات.

حتى الآن، أدرجت البطولة ستّ رسوميات توضيحية، والتي تضم سرعة الخروج من المنعطف، توقعات استراتيجيات التوقف، وقت وقفة الصيانة، توقعات جوية، معارك استراتيجيات التوقف وأداء الإطارات.

من جهته، قال روب سميدلي مدير القسم الهندسي لدى البطولة: "ستقدم هذه الرسوميات للمتابعين نظرة أكثر قرباً على مجريات المنافسة أكثر من أي وقت مضى، كما ستفتح الباب أمام العديد من المواضيع ووجهات النظر لما يجري خلف الكواليس".

واختتم: "تملؤنا الحماسة لتعزيز هذه الشراكة الناجحة وجلب المزيد من تلك الرسوميات، ما سيسمح للمتابعين بالغوص عميقاً ضمن مجريات المنافسة بين السائقين والفرق".

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رسوميات توضيحية: مقارنة أداء السيارة

رسوميات توضيحية: مقارنة أداء السيارة
1/4

الصورة من قبل: فورمولا 1

رسوميات توضيحية: مقارنة أداء السيارة

رسوميات توضيحية: مقارنة أداء السيارة
2/4

الصورة من قبل: فورمولا 1

رسوميات توضيحية: مقارنة أداء السيارة

رسوميات توضيحية: مقارنة أداء السيارة
3/4

الصورة من قبل: فورمولا 1

رسوميات توضيحية: مقارنة أداء السيارة

رسوميات توضيحية: مقارنة أداء السيارة
4/4

الصورة من قبل: فورمولا 1

 
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