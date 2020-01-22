الفورمولا واحد تطلق مزاداً خيرياً لصالح المتضررين من حرائق أستراليا

ستضم المزادات العلنية حزماً للقاءات، ومشتريات حصرية، تمّ التبرع بها بسخاء من قبل السائقين والفرق.

قائمة المشتريات تضمّ قفازات وأحذية تخص دانيال ريكاردو في 2019، خوذة كيفن ماغنوسن التي سيرتديها في جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية شهر مارس/آذار المقبل، وبزات السباق التي تخص أليكس ألبون، ماكس فيرشتابن، رومان غروجان ودانييل كفيات.

أما بالنسبة إلى تجارب اللقاء والتحية، فسيتمكن الفائزون بالمزايدة من لقاء عدة سائقين خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة أستراليا الكبرى من بينهم لويس هاميلتون، فالتيري بوتاس سائقا مرسيدس وكذلك توتو وولف مدير الفريق، وكذلك سائقا ريد بُل ماكس فيرشتابن وأليكس ألبون، وسائقا مكلارين لاندو نوريس وكارلوس ساينز، وكذلك سائقا ريسينغ بوينت سيرجيو بيريز ولانس سترول، وسائقا ويليامز (جورج راسل ونيكولاس لاتيفي) ومدير فريق فيراري ماتيا بينوتو.

كما تضم المزايدات جولة للفة سريعة على متن سيارة الأمان الرسمية في ألبرت بارك، وكذلك فرصة زيارة غرفة التحكم بالسباق خلال جائزة أستراليا الكبرى وفرصة عشاء مع روس براون.

وتقدم كل من مكلارين ورينو عروضاً لزيارة المصانع الخاصة بهما، كما تقدم العلامة الفرنسية فرصةً للتمرّن ضمن أكاديمتها الرياضية، بينما تبرعت بيريللي بتجربةٍ في نادي البادوك.

وسينطلق المزاد اليوم وسيستمر حتى يوم 9 شباط/ فبراير، يمكن الاطلاع عليه في الرابط هنا.

وسيتم تقسيم العوائد من المزادات بين الصليب الأحمر الأسترالي، هيئة مكافحة الحرائق، مؤسسة التجديد الريفي والإقليمي وصندوق الحياة البرية الأسترالي والحفاظ على البيئة التابع للصندوق العالمي للبيئة.

يشار إلى أن لويس هاميلتون قد تبرع بمبلغ نصف مليون دولار. إذ قضت الحرائق على أكثر من 10 ملايين هكتار، حيث تدمر أكثر من 2000 منزل ولقي 29 شخصاً مصرعهم في هذه المأساة.