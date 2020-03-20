الفورمولا واحد تُطلق سلسلة ألعاب إلكترونيّة لتعويض السباقات المؤجّلة في 2020

مع توقّف انطلاقة موسم الفورمولا واحد بسبب وباء فيروس "كوفيد-19"، أنشأ القائمون على البطولة سلسلة رياضات إلكترونيّة للفورمولا واحد كحلٍ بديل.

وستُقام السباقات، التي ستشهد مشاركة نجوم الفورمولا واحد الحاليين إلى جانب ضيوفٍ آخرين، في ذات الأيّام التي كان من المفترض أن تُقام فيها الجوائز الكبرى الحقيقيّة.

نتيجة لذلك سيكون الحدث الأوّل متمثّلًا في جائزة البحرين الكبرى الافتراضيّة عند الساعة 8 مساءً بتوقيت غرينتش هذا الأحد، على أن تتواصل الأحداث حتّى نهاية مايو/أيار.

وقال جوليان تان رئيس مبادرات الأعمال الرقميّة والرياضات الإلكترونيّة في الفورمولا واحد: "نحن مسرورون للغاية بأن نكون قادرين على توفير بعض السعادة على شكل سباقات جائزة كبرى افتراضيّة للرياضات الإلكترونيّة للفورمولا واحد في هذه الأوقات الصعبة، حيث نأمل الترفيه عن المشجّعين الذين يفتقدون التسابق الاعتياديّ".

وأضاف: "في ظلّ عدم قدرة أيٍ من البطولات الرياضيّة الكبرى حول العالم على المنافسة، فإنّها لأوقات رائعة لتُظهر مكاسب الرياضات الإلكترونيّة والمهارات المذهلة المعروضة".

وستُقام السلسلة باستخدام نسخة الحاسوب من لعبة الفورمولا واحد الرسميّة من موسم 2019، وسيكون طول السباق الأوّل 50 بالمئة من مسافة السباق الفعليّ في الصخير.

وبالنظر إلى تفاوت مستويات الموهبة بين اللاعبين الأساسيين وسائقي الفورمولا واحد فسيتمّ اعتماد إعدادات ثابتة وأداء سيارات متكافئ بين الجميع، إلى جانب التقليل من ضرر السيارات. كما سيكون خيار اعتماد نظام مضاد غلق المكابح ونظام التحكّم في الجرّ متاحًا لمن يرغب بهما.

وبالنسبة إلى الحلبات التي لم تكن حاضرة في لعبة الفورمولا واحد 2019، مثل فيتنام وزاندفورت، فسيتمّ اختيار حلبات بديلة لها.