الفورمولا واحد تُضيف ستّ رسومات توضيحية جديدة خلال موسم 2021

كجزء من شراكتها مع المنصة السحابية "خدمات ويب من أمازون"، أدخلت الفورمولا واحد عدداً من الإحصائيات والرسومات التوضيحية على مدار المواسم السابقة، لكن ذلك تسبب في انقسام الآراء بين المتابعين حيالها.

وبينما أُعجب البعض بالتفاصيل الإضافية والتنبؤات التي تجلبها تلك المعلومات الجديدة، إلا أن القسم الآخر أبدى انزعاجه حيال انخفاض مستويات الدراما والإثارة نتيجة طبيعة تلك المعلومات ودقتها.

ومع الرسومات التوضيحية الجديدة سيرتفع العدد الإجمالي إلى 18 بنهاية الموسم الجاري.

وبدءاً من جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، ستكون هناك رسومات توضيحية تتعلق "بأداء الكبح"، حيث ستُظهر أساليب الكبح المختلفة بين السائقين على مدار اللفة.

وسيظهر نتيجة لذلك مدى تأخر كل سائق في الكبح، وكيفية خوضه المنعطفات المختلفة.

ومن المخطط إدخال خمس رسومات توضيحية أخرى لاحقاً هذا الموسم.

أداء السيارة: بدءاً من جائزة كندا الكبرى، ستُظهر الرسومات التوضيحية مدى ضغط كل سائق لاستخراج أقصى أداء من سيارته فيما يتعلق بالتماسك، الكبح، التسارع والسرعة ضمن المنعطفات، خلال السباق.

استعمال الطاقة: بدءاً من جائزة بريطانيا الكبرى، سيتم عرض مدى استعمال السائق للطاقة ضمن مدخرة الطاقة، وكم يبقى لديه من احتياطي فيها.

تحليل الانطلاقة: بدءاً من جائزة إيطاليا الكبرى، ستكون هناك مقارنة بين انطلاقات السائقين سواء على صعيد ردة الفعل أو المسافة خلف أو أمام المنافسين.

أداء وقفة الصيانة: بدءاً من جائزة اليابان الكبرى، ستُظهر هذه الرسومات مدى الخسارة أو الكسب خلال وقفة الصيانة.

مدى فعالية "الأندركت" (الدخول المبكر إلى وقفة الصيانة بهدف كسب مركز - أو تعويض وقت - على المسار): بدءاً من جائزة أستراليا الكبرى، ستكون هناك رسومات توضيحية تحلل الفوائد المحتملة التي قد يجنيها السائق في حال أجرى وقفة صيانة مبكرة، بالمقارنة مع منافسيه.

يشار إلى أن الرسومات التوضيحية تلك تستمدّ بياناتها من "التعلم الآلي" وتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل ترجمة وتحليل بيانات صادرة عن 300 مستشعر موجودة ضمن كل سيارة من سيارات الفورمولا واحد.

ويرى روب سميدلي المدير الهندسي للفورمولا واحد أن الرسومات التوضيحية الجديدة ستساعد المتابعين على الانغماس بشكل أكبر في تفاصيل البطولة.

فقال: "مع هذه المجموعة الجديدة من الإحصائيات الرياضية لموسم 2021، فإننا نخوض أعمق وبشكل أكبر من أي وقت مضى في التفاصيل".

وأكمل: "إن رسومات توضيحية جديدة مثل فعالية الكبح أو ’الأندركت’ تُضيف طبقة جديدة إلى تفاصيل استراتيجيات السباقات والأداء".

واختتم: "بالإضافة إلى استعمال أحدث التصاميم التوضيحية بهدف جعلها أكثر قابلية للفهم، وأكثر إثارة".

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