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الفورمولا واحد تُصادق على روزنامة من 23 سباقًا في موسم 2021

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الفورمولا واحد تُصادق على روزنامة من 23 سباقًا في موسم 2021

صادق المجلس العالمي لرياضة السيارات على روزنامة من 23 سباقًا لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك في ظلّ الإبقاء على التاريخ الأصليّ لجولة فيتنام في أبريل فارغًا.

كشفت الفورمولا واحد عن روزنامتها المبدئيّة للموسم المقبل الشهر الماضي، حيث تضمّنت 23 سباقًا في ظلّ محاولتها العودة إلى موسمٍ طبيعيّ أكثر على إثر الاضطرابات التي أحدثها وباء كورونا على روزنامة 2020.

وتمّت إضافة جائزة السعوديّة الكبرى إلى الروزنامة، حيث ستستضيف مدينة جدّة السباق ما قبل الأخير من الموسم وسيكون سباقًا ليليًا، بينما لا تزال هناك فجوة في أبريل على إثر التخلّي عن سباق فيتنام. وتمّت المصادقة على الروزنامة بشكلٍ رسمي ضمن الاجتماع الأخير للمجلس العالمي لرياضة السيارات.

وسينطلق الموسم في أستراليا في الـ 21 من مارس/آذار، وسينتهي في 5 ديسمبر في أبوظبي.

وستتضمّن الروزنامة ثلاثة سباقات متتالية في مناسبتين من خلال إقامة ستّة سباقات في المجمل في غضون 7 أسابيع إثر العطلة الصيفيّة. وتمّ نقل جائزة هولندا الكبرى من الربيع إلى الخريف في 2021 لتكون بين سباقَي سبا ومونزا.

وستُشكّل روسيا، وسنغافورة واليابان السباقات الثلاثة المتتالية التالية في الروزنامة، بينما ستعود أمريكا والمكسيك إلى موقعهما الطبيعيّ.

وستبقى حلبة إنترلاغوس في البطولة العام المقبل لتستضيف ما باتت تُعرف بجائزة ساو باولو الكبرى في 14 نوفمبر على إثر الاتّفاق على عقدٍ بخمسة أعوام.

ويُعتقد بأنّ إيمولا، وبورتيماو وموجيللو من بين الخيارات المحتملة لتسجيل بداية الموسم الأوروبي، بينما لا تزال جائزة إسبانيا الكبرى منوطة بالتوقيع على عقدٍ جديد، ومن المرجّح أن يتمّ ذلك في الأسابيع القليلة المقبلة.

روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2021:

  • جائزة أستراليا الكبرى - مارس 21
  • جائزة البحرين الكبرى - مارس 28
  • جائزة الصين الكبرى - أبريل 11
  • "سيتم إعلانها لاحقًا" - أبريل 25
  • جائزة إسبانيا الكبرى - مايو 9
  • جائزة موناكو الكبرى - مايو 23
  • جائزة أذربيجان الكبرى - يونيو 6
  • جائزة كندا الكبرى - يونيو 13
  • جائزة فرنسا الكبرى - يونيو 27
  • جائزة النمسا الكبرى - يوليو 4
  • جائزة بريطانيا الكبرى - يوليو 18
  • جائزة المجر الكبرى - أغسطس 1
  • جائزة بلجيكا الكبرى - أغسطس 29
  • جائزة هولندا الكبرى - سبتمبر 5
  • جائزة إيطاليا الكبرى - سبتمبر 12
  • جائزة روسيا الكبرى - سبتمبر 26
  • جائزة سنغافورة الكبرى - أكتوبر 3
  • جائزة اليابان الكبرى - أكتوبر 10
  • جائزة الولايات المتّحدة الكبرى - أكتوبر 24
  • جائزة المكسيك الكبرى - أكتوبر 31
  • جائزة البرازيل الكبرى - نوفمبر 14
  • جائزة السعودية الكبرى - نوفمبر 28
  • جائزة أبوظبي الكبرى - ديسمبر 5
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