الفورمولا واحد تُصادق على روزنامة من 23 سباقًا في موسم 2021

كشفت الفورمولا واحد عن روزنامتها المبدئيّة للموسم المقبل الشهر الماضي، حيث تضمّنت 23 سباقًا في ظلّ محاولتها العودة إلى موسمٍ طبيعيّ أكثر على إثر الاضطرابات التي أحدثها وباء كورونا على روزنامة 2020.

وتمّت إضافة جائزة السعوديّة الكبرى إلى الروزنامة، حيث ستستضيف مدينة جدّة السباق ما قبل الأخير من الموسم وسيكون سباقًا ليليًا، بينما لا تزال هناك فجوة في أبريل على إثر التخلّي عن سباق فيتنام. وتمّت المصادقة على الروزنامة بشكلٍ رسمي ضمن الاجتماع الأخير للمجلس العالمي لرياضة السيارات.

وسينطلق الموسم في أستراليا في الـ 21 من مارس/آذار، وسينتهي في 5 ديسمبر في أبوظبي.

وستتضمّن الروزنامة ثلاثة سباقات متتالية في مناسبتين من خلال إقامة ستّة سباقات في المجمل في غضون 7 أسابيع إثر العطلة الصيفيّة. وتمّ نقل جائزة هولندا الكبرى من الربيع إلى الخريف في 2021 لتكون بين سباقَي سبا ومونزا.

وستُشكّل روسيا، وسنغافورة واليابان السباقات الثلاثة المتتالية التالية في الروزنامة، بينما ستعود أمريكا والمكسيك إلى موقعهما الطبيعيّ.

وستبقى حلبة إنترلاغوس في البطولة العام المقبل لتستضيف ما باتت تُعرف بجائزة ساو باولو الكبرى في 14 نوفمبر على إثر الاتّفاق على عقدٍ بخمسة أعوام.

ويُعتقد بأنّ إيمولا، وبورتيماو وموجيللو من بين الخيارات المحتملة لتسجيل بداية الموسم الأوروبي، بينما لا تزال جائزة إسبانيا الكبرى منوطة بالتوقيع على عقدٍ جديد، ومن المرجّح أن يتمّ ذلك في الأسابيع القليلة المقبلة.

روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2021:

