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الفورمولا واحد تسجل أرقاماً جيدة للمتابعة التلفزيونية في 2020

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أرقام المتابعة التلفزيونية لسباقات الفورمولا واحد في موسم 2020 كانت جيدة، بالرغم من تعليق أغلب السباقات الأولى وتغيير الروزنامة بسبب جائحة فيروس كورونا.

مع إيقاف سباق جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحي شهر مارس/آذار الماضي، وعدم انطلاق البطولة حتى شهر يوليو/تموز التالي، فإن الفورمولا واحد لم تُجرِ أي سباقٍ خلال النصف الأول من عام 2020 المنصرم.

لكن وبينما بدا أن مثل هذا التغيير في البطولة قد يؤثر سلباً على أعداد المشاهدة التلفزيونية، لكنّ البطولة كشفت أن الانخفاض لم يكن إلا بسيطاً، وأن مستويات المشاهدة تتماشى مع المواسم السابقة.

لكن، مع 17 سباقاً فقط خلال الموسم المنصرم، مقارنة مع 21 في الموسم السابق، فإن معدل المشاهدات لكل سباق لم ينخفض كثيراً.

إذ كان معدل المشاهدات للسباق 87.4 مليوناً العام الماضي، أي بانخفاض قدره 4.5 بالمئة مقارنة بموسم 2019.

لكن بالمقارنة مع 87 مليوناً وسطياً في 2016، 2017 و2018 والـ 80 مليوناً في 2014 و2015، فإن الأرقام الجديدة ليست غير متوقعة أو غير اعتيادية.

وتم تسجيل أكبر عدد من المشاهدات في جائزة المجر الكبرى، مع 103.7 مليوناً، أي أعلى بـ 7 بالمئة من الموسم الماضي.

وسجل عدد مشاهدات يقدر بـ 100.5 مليوناً في البرتغال بينما جذبت جائزة الصخير 98.1 مليوناً، وتركيا 89.1 مليوناً.

وشهدت بعض المناطق زيادة في أعداد المشاهدات، حيث ازدادت النسبة في الصين بمقدار 43 بالمئة. أما الجمهور الهولندي فقد ازداد بنسبة 28 بالمئة، بريطانيا 10 بالمئة، روسيا 71  بالمئة وألمانيا 5 بالمئة.

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وكان ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد أن أعداد المشاهدين عبر التلفاز العام الماضي تعتبر نقطة قوة للرياضة، خاصة في هذه الفترة الصعبة.

فقال: "العام الماضي كان فترة غير مسبوقة في تاريخ الجميع، وكان على الفورمولا واحد التأقلم مع هذه التحديات التي فرضتها الجائحة".

وأكمل: "لقد قدمنا 17 سباقاً، وذلك أمر كان يعتقد الجميع أنه مستحيل. قدمنا تلك السباقات ضمن بيئة آمنة وجلبنا الحماسة للمتابعين في جميع أنحاء العالم".

واختتم: "أرقام المشاهدين في 2020 أظهرت قوة ومتانة رياضتنا، مع معدل مشاهدات في 2020 بلغ 87.4 مليوناً ورقم مشاهدات  إجمالي بلغ 1.5 ملياراً".

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