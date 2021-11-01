الفورمولا واحد تستهدف تعديل نظام النقاط الممنوحة في السباقات القصيرة لموسم 2022

بالرُغم من أنّ سباق التصفيات القصير الأخير لهذا الموسم سيُقام في جائزة البرازيل الكبرى خلال الشهر الجاري، إلّا أنّ رؤساء الفورمولا واحد قد رأوا بالفعل ما يكفي ليقتنعوا بنجاح الصيغة بالقدر الكافي مع غالبية المشجعين لمواصلة العمل بها في الموسم المُقبل.

وبينما سيتمّ اتّخاذ القرار النهائي بشأن خطط 2022 بالاتفاق مع الفرق و"فيا" خلال العطلة الشتوية، لكنّ ليبرتي ميديا المالكة للفورمولا واحد تعمل على رؤيتها الخاصة لما تعتقد بأنه ينبغي تغييره للعام المُقبل.

حيث كرّر روس برون المدير العام لرياضة السيارات في الفورمولا واحد بأن 6 سباقات قصيرة هو الهدف لموسم 2022، حيث عبّر كل مروّج سباق على الروزنامة عن اهتمامه باستضافة أحدها.

وفي ظل الغموض المحيط بالتأثير الذي ستأتي به سيارات الفورمولا واحد الجديدة كليًا لموسم 2022، يعتقد برون أن من المنطقي أن تنتظر الرياضة حتى يتبلور الوضع في العام المُقبل قبل أن تدخل تغييرات أكثر من اللازم على صيغة السباقات القصيرة.

مع ذلك، فقد أوضح بأن هنالك تعديلات أساسية سيتم عرضها على الفرق - بما فيها تغيير على نظام النقاط، جائزة قطب الانطلاق الأول واسم السباق القصير.

فقال ضمن معرض حديثه اليوم الاثنين أمام وسائل إعلام مختارة: "لقد اتفقنا مبدئيًا مع الفرق أننا سنستهدف إقامة 6 أحداث قصيرة للموسم المُقبل. هنالك الكثير من الأمور لحسمها قبل ذلك بكل تأكيد، إذ أنّ رؤيتنا تتمثّل في أن علينا اتّخاذ خطوات تقدمية وليس راديكالية".

وأضاف: "علينا أولًا رؤية تأثير السيارات الجديدة، حيث كنا متحفّظين نسبيًا في مقاربة تطويرنا لصيغة هذه السباقات لموسم 2022. لكننا متفائلون حيال الصيغة ومسرورن بأن البطولة كانت جريئة بالقدر الكافي لتجربة مفهوم بديل في ثلاثة سباقات".

وتابع: "لا شكّ بأننا نناقش مع الفرق كيف نجعل يوم السبت أكثر إثارة وتحدّيًا. إذ أنني متفائل جدًا بأن السيارات الجديدة ستساعد في ذلك. كما شهدت المناقشات كذلك الكيفية التي يُمكننا بها جعل جوائز حدث السبت أكبر، ليكون هنالك حافز أكبر للتسابق، من حيث النقاط المتاحة".

وأكمل: "أمّا من حيث شبكة الانطلاق المعكوسة، فسأكون متحمّسًا جدًا بذلك المفهوم، ولكن أعتقد بأنه سيكون خطوة سابقة جدًا لآوانها. ولكن هنالك بضعة أمور على طاولة النقاش في الوقت الحالي".

وفي حين أن الفورمولا واحد تمنح النقاط فقط للثلاثة الأوائل في السباق القصير حاليًا مع النقاط (3-2-1)، لكن برون أوضح بأنّ ذلك النظام قد يتغير من أجل أن يوفّر نقاطًا تصل إلى ثُلث الممنوح حاليًا في السباقات الرئيسية.

وهذا يعني أنّ الفائز بالسباق القصير قد يحصل على نقاط بين 8 و10، مع توسيع منح النقاط حينها إلى السائقين ربما حتى العشرة الأوائل.

"لقد اقترحنا في البداية نظامًا يمنح ما يصل إلى ثُلث النقاط التي تحصل عليها في السباق الرئيسي تقريبًا" قال برون.

وأردف: "ذلك كان المقترح المبدئي، ولكن لم يؤخذ بذلك الاقتراح كوننا شعرنا أننا بحاجة أولًا لرؤية كيف ستؤدي صيغة السباقات القصيرة قبل أن نحدد النقاط. لذلك أعتقد بأن تلك ستكون نقاط بداية النقاش للموسم المُقبل".

واختتم: "لكن سيكون من المهم أن تستحق النقاط المنافسة في السباق وأن تمتد بالشكل الكافي إلى المراكز الأقل لينافسوا على المسار. بيد أن عدد النقاط لا يجب أن يكون له تأثير مفرط على البطولة. سيكون له تأثير وهذا ما نريده، ولكن ليس بقدر مفرط".