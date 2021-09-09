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الفورمولا واحد تستهدف إشراكًا إلزاميًا للسائقين الناشئين في تجارب الجمعة

يخطط رؤساء الفورمولا واحد لعقد محادثات مع الفرق بشأن قوانين جديدة تُلزمهم بإشراك سائقين ناشئين في تجارب الجمعة الحرة، وذلك في محاولة للمساعدة على جلب مواهب جديدة إلى البطولة.

الفورمولا واحد تستهدف إشراكًا إلزاميًا للسائقين الناشئين في تجارب الجمعة

مع تواصل تقليص أيام التجارب المسموح بها في الفورمولا واحد، إلى جانب تقليل وقت تجارب الجمعة هذا الموسم، تصاعدت مخاوف بأنّ الجيل التالي من السائقين بات يفتقر للفرصة من أجل الحصول على أميال كافية على متن السيارات الحالية.

وقد صرّح ستيفانو دومينيكالي رئيس الفورمولا واحد بأنه مدرك لتلك المشكلة، إذ يعتقد بأنّه ليس من الجيّد لصحّة الرياضة على المدى الطويل ألّا يتمكن السائقون الشباب من الحصول على فرصة لإظهار ما بوسعهم القيام به أو لاكتساب الخبرة.

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وضمن معرض حديثه قُبيل جائزة إيطاليا الكبرى، والتي تعني صيغة السباق القصير فيها بأنّ هنالك حصّة تجارب حرة واحدة يوم الجمعة، شرح دومينيكالي بأنّ إحدى الأفكار المطروحة لحل تلك المشكلة هي النظر في تغيير القوانين من أجل إجبار الفرق على إشراك السائقين الناشئين.

وتملك الفرق في الوقت الحالي خيار إشراك سائق ثالث في أيام الجمعة، لكن ليست كل الفرق تقوم بذلك.

"في يوم الجمعة نهاية هذا الأسبوع هنالك ساعة واحدة فقط من التجارب الحرة، ومن ثمّ نذهب مباشرة إلى التصفيات" قال دومينيكالي.

وأضاف: "هذا يُجبرك على التحضّر للجائزة الكبرى بطريقة مختلفة، مع بيانات أقل".

وتابع: "لكنني أعتقد بأنّ أحد المواضيع التي تنبغي مناقشتها واستكشافها هو إدارة نموّ وتطوّر السائقين الناشئين. حيث أنّه موضوع ذو أهمية كبيرة بالنسبة لنا، ولذلك وفي ظل تقنين التجارب بشكل كبير، هنالك بعض الأفكار التي سنقوم بمناقشتها في الاجتماعات التالية مع الفرق، وتحديدًا إمكانية جعل حضور السائقين الناشئين إلزاميًا في التجارب الحرة".

هذا وأوضح دومينيكالي بأنّ فكرة إلزام الفرق بإشراك السائقين الناشئين ستعود بمنفعة مزدوجة، حيث أنّها ستكون مفيدة للسائقين الناشئين من أجل اكتساب الخبرات، لكنّها كذلك ستجعل السباقات غير متوقعة بشكل أكبر عبر تقييد وقت التجارب المتاح للسائقين الأساسيين.

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فقال: "ذلك سيمنح الفرق وقتًا أقل لتجرب أمورًا متعلقة بالسباق، ما يجعل الحدث أكثر إثارة. ولكنّه كذلك سيمنح الناشئين الفرصة لاختبار السيارات ضمن سياق ديناميكي وتنافسي. إذ أننا نتحدث عن ذلك كونه مهم لسلسلة إمداد الفورمولا واحد بالمواهب الجديدة".

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